الدوز دوز إلى أين؟

بقلم: احسن خلاص

ها هو العام الأول قد مر على بدء المسار الدستوري الذي اختارته المؤسسة العسكرية دون تردد ومن الوهلة الأولى لمغادرة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة في 2 أفريل من العام الماضي. إنه مسار 12 ديسمبر 2019 أو ما اتفق على تسميته في أوساط الرأي العام بمسار “الدوز الدوز”. سنحاول أن نقتفي أثر هذا المسار: من أين بدأ وكيف ولماذا جاء ثم أين هو الآن وماذا بقي منه اليوم وإلى أين هو ماض وما هي تحدياته في المستقبل القريب والمتوسط..

في حلقة سابقة كنا قد أشرنا إلى أن ما سمي بمسار الدوز دوز وإن كان خيارا انفردت به المؤسسة العسكرية وانضمت إليه بعض النخب السياسية كأمر واقع بعد أن كانت من قبل تتخبط بين حلول متباينة ومتنوعة تراوحت بين انتقالية من 6 أشهر إلى عام كامل بهيئة رئاسية على شاكلة المجلس الأعلى للدولة في عام 1992 تنجز دستورا جديدا قبل أن ينطلق المسار الانتخابي الجديد وبين خيارات العهدة الانتقالية، وبينا من جانب آخر أن العودة المباشرة إلى المسار الانتخابي انطلاقا من انتخابات الرئاسة كانت غاية في نظر قيادة الجيش قبل أن تكون وسيلة لأن الأولوية استحوذ عليها خيار إنجاز الانتخابات في أحسن الظروف والخروج برئيس يستلم السلطة من رئيس دولة بالنيابة كان يقع خارج الشرعيتين القانونية والشعبية وتنتهي القيادة العسكرية بذلك من الصداع السياسي وتعود إلى صمتها التقليدي.

كانت النظرة السائدة لدى أصحاب هذا الخيار أن أسوأ انتخابات رئاسية أفضل من المغامرة بانتقالية تكون بوابة للفوضى وفرصة لخلط الأوراق وبروز النعرات والعصبيات وتكون نافذة تتسلل منها بقايا “العصابة” التي أفلتت من المحاكمة وأذرعها المتواجدة في كل مكان. كما أوضحنا أن المسار الانتخابي قد تبين من حملات المترشحين الخمسة أنه لم يكن واعدا وفي مستوى طموحات التغيير الجذري الذي حمله الحراك الشعبي فقد ظهرت النزعة الإصلاحية للنظام القائم عندهم جميعهم من منطلق أن جلهم إنما هو استمرار للنظام البوتفليقي بأشكال أخرى.

لقد أظهرت الأسابيع الأولى لحكم الرئيس عبد المجيد تبون الفائز بهذه الانتخابات أن هذه الأخيرة كانت غاية في ذاتها قبل أن تكون وسيلة كما هو الحال بالنسبة لأي انتخابات في أي بلد، فقد تأخر تشكيل الحكومة كما تأخر عرض برنامجها على برلمان تشكل في العهد السابق الممقوت. ولتتضح له الرؤية أكثر عما يريد وما يمكن له أن ينجز أجرى جملة من اللقاءات مع شخصيات من أمثال مولود حمروش واحمد بن بيتور وعبد العزيز رحابي وممثلين عن أحزاب سياسية قبل أن يخلص إلى ضرورة أن يبقى محشورا في دائرة ضيقة تتمثل في ما يعرف بالحركة الجمعوية معتبرا ضمنيا أن الأحزاب السياسية وإن كانت استشارتها تعتبر من نافلة القول فإن الدخول معها في تكتل سياسي والعمل المشترك معها ليس من أولويات الرئيس الجديد وينسحب هذا على جميع الأحزاب بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

كانت أولى التحديات بالنسبة للرئيس الجديد أن يظهر صواب خيار المسار الانتخابي فقد أعلن في الأسابيع الأولى عن “مراجعة دستورية عميقة” تمس الحريات والحقوق والفصل بين السلطات وتوازنها وأخلقة الدولة ومحاربة الفساد ضمن برنامج طموح شمل سبعة محاور حددها الرئيس تبون في رسالة تكليف للجنة وطنية كلفت لهذا الغرض قبل أن تغير جائحة كورونا الموضوع وتصرف السلطة اهتمامها عن ضرورة التعجيل بتلك التعديلات إلى حين توفر الحد الأدنى من الشروط الصحية والاجتماعية لإجراء استفتاء شعبي حولها.

لقد كانت الأزمة الصحية امتحانا حقيقيا للسلطة الجديدة ففضلا عن أن انتشار الفيروس فاجأ العالم كله قبل أن يفاجئ الجزائر وسلطتها الجديدة فإن ضعف الإمكانات الصحية والطبية لمواجهة زحفه زاد من خطورته أمام القلق والارتباك العام الذي زحف على القطاع الصحي قبل المجتمع مما جعل السلطة الجديدة تتعامل مع حالة طوارئ غير معلنة وتقرر توقيف الدراسة والصلوات الجماعية وغلق حدود الجزائر مع العالم الخارجي في خطوات سايرت ما تم القيام به في العديد من الدول التي نال منها الفيروس نيلا عظيما كما شددت الحكومة على تدابير الوقاية وعلى رأسها التزام الحجر المنزلي ومنع النقل البري الجماعي بين الولايات. وهي التدابير التي كانت لها نتائجها التي ظهرت في انخفاض عدد الإصابات بالفيروس بالمقارنة النسبية مع أغلب الدول التي دخلها الكوفيد.

غير أن المواجهة الصارمة للأزمة الصحية وما خلفته نسبيا من نتائج طيبة بالرغم من التصاعد الذي عرفته خلال الثلاثي الأخير من هذه السنة لم تكن لتمر دون أن تترك أثرا بالغا على الجبهة الاقتصادية والاجتماعية فقد بدأت المؤسسات العمومية مثل شركة الطيران وشركة الكهرباء والغاز وشركات عمومية وخاصة أخرى تقيم خسائرها الفادحة لهذه السنة التي تضاف إلى متاعب الاقتصاد الجزائري التي تعود بدايتها إلى عام 2014 مع تراجع أسعار المحروقات. وبالرغم من ظهور تفتح للحكومة تجاه المستثمرين ورغبة لتشجيع المقاولة الشبابية عن طريق إطلاق آليات جديدة إلا أنها لا تزال تصطدم بمقتضيات الوقاية من الكوفيد من جهة والآلة البيروقراطية الثقيلة التي لا تزال جاثمة على صدر إدارة الدولة والتي اشتكى منها الرئيس تبون بنفسه في أكثر من مناسبة وهو يرى أن تعليماته وقراراته لا تجد لها ترجمة فورية في الواقع إلى درجة أنه ذهب إلى حد إشهاد الرأي العام على وجود تآمر ضد القيادة الجديدة للبلاد من طرف ما أسماه “حاملي لواء الثورة المضادة” وقد لمست السلطة النزعة التآمرية خلال الحرائق التي عمت البلاد خلال الصائفة الماضية وعادت في فترة الخريف كما ظهرت من خلال الاختفاء المفاجئ للسيولة في مراكز البريد وانقطاع الكهرباء والماء وغيرها من المظاهر التي كانت توحي للرئيس تبون وحكومته أن ثمة قوى خفية تتآمر وتعمل على عرقلة جهود التغيير التي يبدو أنها وجدت عائقا آخر أمامها في غياب الرئيس تبون الذي يوجد في رحلة علاج في ألمانيا وسط تضارب بين الأخبار والإشاعات حول وضعه الصحي أمام ضعف رهيب للاتصال المؤسساتي جعله يختار بوابة التويتر لمخاطبة مواطنيه من مشفاه ببرلين. ولعل ما كان يغذي هذا التضارب أن الوضع الصحي للرئيس حرمه من حضور مناسبات ذات أهمية منها مناسبة الفاتح من نوفمبر المزدوجة بين إحياء عيد الثورة والمشاركة في الاستفتاء الشعبي على الدستور وافتتاح جامع الجزائر وآخر هذه المناسبات الذكرى الأولى لانتخابه. نتمنى له الشفاء والعودة السريعة إلى البلاد.