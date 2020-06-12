الدور الصهيوني في الأزمة الليبية

بقلم: صالح عوض

ليبيا 42 مليار برميل بترول ومناجم الذهب والمعادن الضخمة.. هكذا يرى اللصوص ليبيا.. إنه البلد العربي الكبير “1.8 مليون كيلومتر مربع” الرابط بين مشرق العرب ومغربهم، والمواجه لأوربا على بعد 200 كيلومتر تاركا ظهره لدول إفريقية النيجر وتشاد المخترقتين تماما من قبل الموساد الإسرائيلي.. الآن تحتشد على أرضه كل الأجندات وأصحاب المصالح الإقليميين والدوليين في الحين الذي تنكر له جيرانه العرب يتخبط في دمه او يشاركون في نزفه غير مدركين ضرورة التقدم بقوة وحزم لحل المشكلة الليبية في إطار عربي جواري بعيدا عن التدخلات الأجنبية غير مقدرين خطورة ما سيواجهون لو استقر الأمر لمخطط التفتيت.

أزمة ليبيا هي الضربة الاستعمارية الأكثر إيلاما والأخطر على المستوى الاستراتيجي لحجم آثارها على تفتيت موقعها الجيواستراتيجي وتحويله سلبيا على أمن المنطقة واستقرارها مستغلين أوضاع ليبيا المحلية وأوضاع جوارها الإقليمي المستدعي لقدوم الأجانب..

تركيا والوفاق:

تتحرك تركيا أردوغان في مساحة الوطن العربي تبحث عن علاقات إستراتيجية بعد ان أدركت ان أوربا لن تقبلها في النادي المسيحي وان الدول الخصم همشتها في مؤتمر القاهرة للدول المتشاطئة للمتوسط.. فتحركت في السودان ترسي لها قواعد وتحركت في قطر لحمايتها ولكن كانت ضربتها الإستراتيجية التحرك نحو ليبيا إنها الخطوة التي تجعلها المتحكم في شرق المتوسط وتجعلها هي من يهمش الدول الخصم جميعا.. في تشرين الثاني نوفمبر 2019 وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني على مذكرة تفاهم عسكرية. وفوض البرلمان التركي علنا الحكومة بتنفيذ الاتفاقية مع الوفاق وبموجبها تقوم تركيا بتقديم المساعدة العسكرية لحكومة ليبيا لمدة سنة،

وفي كانون الثاني من هذا العام أعلنت تركيا بأنها تنشر قوات في الدولة.. وبموجب هذا الاتفاق، تم تعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وأصبح أي اتفاق محتمل بين “إدارة قبرص اليونانية واليونان وبين اليونان ومصر” عديم الفائدة.. وهذا أخطر ما في الاتفاقية لأنه يجعل من المستحيل انجاز مشروع خط أنابيب إيست ميد الذي كان من المقرر لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر قبرص واليونان وإلى أوروبا”.. وأفادت التقارير بأن سفينة الأبحاث الإسرائيلية “بات جاليم” اضطرت إلى مغادرة المنطقة بعد تحذيرات من سفينة حربية تركية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. وتم إنهاء أنشطة الشركات الإسرائيلية الشريكة في حقل غاز أفروديت.

وها هي أهم نتائج الاتفاقية والتفاهمات الإستراتيجية التركية الليبية تتكشف بترجيح كفة ميزان القوى لصالح حكومة الوفاق ورغم صعوبة المرحلة القادمة إلا أن التدخل التركي جعل من حكومة الوفاق رقما أساسيا في المشهد السياسي الليبي بعد ان كاد حفتر مزودا بالأسلحة والجنود ودعم دول إقليمية بالسلاح والمال والخبرات ومنظمات المرتزقة الروس ان يسقط طرابلس.. ولكن تركيا أخذت ثمن ذلك مسبقا بحضورها في موقع استراتيجي منحها الفرصة ان تكسر قيود العزلة عنها.. وعلى هذا فان الاتفاقية هي اكثر من ضرورية للوفاق ولتركيا.

اللاعبون الإقليميون:

إن خصوصية الحالة الليبية تفيد حقيقة إن اللاعبين العرب سيدفعون الثمن بلا طائل، ويعرضون بلادهم لهزات عنيفة وسيجني اللاعبون الكبار الذين يرقبون أو يسهمون بشكل مباشر او غير مباشر المكاسب المالية بنهب ثروات ليبيا وسيحققون الأهداف الإستراتيجية من قواعد عسكرية ثابتة واختراقات أمنية تتحرك في الإقليم كله وهنا نستحضر النموذج السوري والعراقي بل سيكون النموذج الليبي أسوأ إذا لم يتم تدخل قوي يحسم الخلاف بقوة السلاح وبشرعية واضحة وفي إطار شرعية إما عربية آو دولية يلقف كل ما صنع اللاعبون.. واللاعبون الإقليميون يتحركون هذه الأيام بقوة وكأن الحرب في حقيقتها ليست بين ليبيين بل هي بين إرادات دول إقليمية والضحية هو الشعب الليبي وامن المنطقة، وفي جوقة اللاعبين يبرز الصهيوني والذي تحرك طويلا في الخفاء إقليميا وهاهو يطل برأسه بعد أن هيأ كل الظروف لتدخله العلني.. فما هو دور الكيان الصهيوني في الأزمة الليبية؟ ما هي أهدافه؟

هزم خليفة حفتر بعد 14 شهراً من حملته للسيطرة على العاصمة، وقد رفض كل المبادرات لإيقاف إطلاق النار ولقد قلبت قوات حكومة الوفاق الوضع وبدأت بهجوم معاكس لمطاردة قوات حفتر باتجاه الشرق. ، هنا خرجت روسيا ومصر والإمارات إلى موقف واضح بأن أي تقدم لقوات الوفاق بعد سرت سيصطدم بعواقب وعلني ولعل قاعدة الجفرة للطيران تحولت إلى قاعدة عسكرية روسية، بينما ترى الولايات المتحدة وبريطانيا أن الوضع الحالي يمثل فرصة أمام مفاوضات جادة لتحقيق السلام في ليبيا.. إن روسيا تعلن إلى أمد قريب مضى انها ليست مشاركة في الحرب في ليبيا بهدف دعم أحد الجانبين ضد الآخر رغم وجود المافيا الروسية في مقدمة قوات حفتر وكان لها دور واضح في الحرب في السنة الماضية.

الواضح ان الموقف الإماراتي والمصري يتحركان بناء عن موقف إيديولوجي وسياسي تجاه حكومة الوفاق التي يبدو انها امتداد لتيار الإخوان وان تحالفها قوي مع تركيا وقطر في حين ترى مصر أن إمكانية انتصار هذه الحكومة يشكل لها في المستقبل ضغطا ويفقد احد مصادر الدخل المصري وتتحرك الإمارات وبدرجة اقل منها السعودية في مواجهة حكومة الوفاق لعدة أهداف أبرزها محاربتها لتيار الإخوان المسلمين حيث تزعمت مواجهة “الربيع العربي” في أكثر من مكان في اليمن- حزب الإصلاح، وتونس-حركة النهضة ،وليبيا الإخوان، ولعل ما تم الإعلان عنه في تونس من فشل انقلاب على نظام الحكم واتهام الإمارات بالوقوف خلفه يعبر عن أي مدى بلغ الصراع حدته.. وهكذا يتضح أن المعركة بين تيارين تيار تتزعمه مصر والإمارات وأخر تتزعمه تركيا وقطر.. وستلقي نتائج الصراع في الساحة الليبية بظلالها على كل الملفات الأخرى..

يأتي هذا الصدام فيما تعاني مصر من قضية سد النهضة الإثيوبي وما ستخلفه من أوضاع اجتماعية واقتصادية بائسة والأزمة الأمنية حيث الاشتباكات العنيفة والخسائر في الأرواح والأموال لفترة من الزمن طويلة في سيناء.. وكذلك فإن الإمارات تعاني من هزات مالية نتيجة الخسائر الفادحة في اليمن وليبيا ونتيجة التدني في أسعار النفط..

كما أن وقوف الإمارات ومصر بجانب حفتر يفقدهما القدرة على ان يكونا وسيطين بين الفرقاء الليبيين.. وان كان مفهوما ما تقوم به الإمارات التي تجلب المرتزقة وتشتري السلاح لتدمير حكومة الوفاق وبعثرة ليبيا كما فعلت باليمن فانه من غير المفهوم التحاق الموقف المصري بموقف الإمارات فمصر دولة عربية كبيرة كان من المفترض ان تكون وسيطا مقبولا بين الليبيين لأن أي خلل في الساحة الليبية سينعكس فورا على مصر امنيا واقتصاديا وكان على مصر التحرك في ذلك مع شريك حقيقي وهو الجزائر وتونس والسودان ويحقق الجميع بوحدة موقفهم رؤية لحل الأزمة تنال رضا الكل الليبي..

ولكن موقف الطرفين الإقليميين مرتبط الى حد كبير بموقف الدولتين الكبيرتين ويبدو ان الموقف الأمريكي انحاز الى الموقف التركي بعد ان فرض وقائع على الأرض فما هي جملة المواقف الغربية؟

الموقف الغربي:

تسعى موسكو إلى إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا كما أشارت صحيفة الاندبندت البريطانية، فضلا عن إنزال إيطاليا وحدات عسكرية في العاصمة طرابلس بدعوى حماية سفارتها، إضافة إلى وجود ألف جندي أمريكي.. كما تم التأكد من جنود فرنسيين قد قتلوا، كذلك تتواتر أخبار عن تواجد قوات خاصة فرنسية جنوب غربي ليبيا؛ بحجة مطاردة الجماعات المسلحة والإرهابية في شمال مالي، مع تواجد قوات بريطانية وإيطالية في مناطق غربي ووسط ليبيا لحماية شركات البترول.. ولايطاليا بارجتين حربيتين بالقرب من السواحل الليبية وكذلك يتواجد آلاف الجنود الأمريكان الذين دخلوا خلسة..لكن تواجد قواعد بحرية أو جوية روسية، شرقي ليبيا يعني أن “الساحة الخلفية الأوروبية تحت التهديد”، أن “أوروبا قلقة من أي تحرك روسي شرقي ليبيا؛ فهذه مسألة جوهرية بالنسبة لها، خاصة وأن لها علاقات اقتصادية وتجارية مع ليبيا” والموقف نفسه لأمريكا التي لا يمكن ان تقبل بوجود قواعد عسكرية روسية بالقرب من سواحل أوربا والولايات المتحدة من جهتها بقيت غائبة بقدر كبير عن الساحة الليبية منذ 2012، منذ قتل سفيرها مسلحون يرتبطون بمنظمة أنصار الشريعة.. لكن هل يطول غياب الأمريكان عن الميدان؟ إن المنطقة كفيلة في نهاية المطاف أن تجتذب الأمريكيين..

وبالتأكيد إن القادة الروس يدركون حساسية الموضوع بالنسبة للأمريكان والأوربيين وهنا يكبر احتمال تخلي روسيا عن حفتر لان مصالحها تقتضي ان تغير سبيلها وقد يستدعي تدخلها في ليبيا مقايضة ما في إحدى الملفات العالقة مع الأمريكان والأوربيين.. و ردا على إخفاقات حفتر، نشرت روسيا طائرات حربية من طراز ميغ 29 وقاصفات سو 24 في القاعدة الجوية الجفرة في ليبيا بينما تعرضت لتوبيخ نادر ومقصود من جانب قيادة أفريكوم الأمريكية، وفي أعقاب ذلك أيضا كانت تقارير بان الولايات المتحدة تعتزم نشر لواء عسكري في تونس..

لكن لن تسمح أمريكا بانتصار كبير للأتراك لان انتصارهم في الملف الليبي يعني فتح مجالات حيوية كبيرة للنفوذ التركي والاقتصاد التركي مما يفسر طلب ترمب من الأتراك ان لا يستمروا بدعم حكومة الوفاق في هجومها على حفتر وان يتم التوقف عند حدود طرابلس الإدارية .. فأمريكا حققت إفشال خطة روسيا إقامة قاعدة عسكرية على ساحل ليبيا وهذا مؤقتا يكفيها.

الموقف الصهيوني:

في لقاء منذ يومين مع صحيفة “ماكور ريشون” الصهيونية الدينية بعث عبد السلام البدري، نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة حفتر برسالة إلى نتنياهو قائلا: “لم ولن نكون أبداً أعداءً، ونأمل أن تدعمونا، الظروف هي التي حالت بيننا حتى الآن”.وأضاف: “في ذات الوقت لدينا مصلحة مشتركة نحن وأنتم في الجانب نفسه، سيكون غباء منا تجاهل ذلك”..

بعد انهيار نظام القذافي أحست المؤسسة الأمنية الصهيونية بخطر ليبيا حيث تواصلت الاتهامات بتسريب السلاح الى غزة ومن هنا يصبح الاهتمام أكثر ضرورة بالشأن الليبي.. كتب معلّق الشؤون الاستخبارية الإسرائيلية في صحيفة “معاريف”، يوسي ميلمان، في تغريدة على “تويتر”، “أنّ اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على علاقة وثيقة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي للمهام الخاصة “الموساد” :”إن التعاون بين الموساد وحفتر في كثير من المجالات وهذا يأتي في ظل اهتمام محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب بالانعكاسات المتوقعة للحرب الدائرة في ليبيا على الواقع الأمني والمكانة الإستراتيجية لإسرائيل سيكون لها تداعيات على بيئتها الإقليمية”

طرح موقع “ميدل إيست آي” البريطاني: تقريرا من مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني عن الدعم الإسرائيلي لحرب حفتر في ليبيا. وقال فيه: إن إسرائيل بمساعدة من الإمارات تقوم بتوفير الأسلحة لما يعرف بالجيش الوطني الليبي التابع له.. ويعلق يوسي ميلمان أن الملف الليبي هو تحت إشراف الموساد وينسق عملياته وسياساته المتعلقة بحفتر الذي التقى مبعوثي الموساد في الفترة ما بين 2017- 2019 وفي أكثر من مناسبة. وتم ترتيب عدد من الدورات التدريبية لقادة جيش حفتر الرئيسيين على يد ضباط إسرائيليين في أساليب الحرب وجمع المعلومات وتحليلها وكذا إجراءات القيادة والتحكم. وأسهم الموساد في تسهيل شراء مناظير ليلية وبنادق قنص.

وقال معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، “إنه على الرغم من أن الصراع في ليبيا قد لا يؤثر بشكل مباشر على إسرائيل إذا عززت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا قبضتها على السلطة، إلا أنها قد تضعف كتلة من الدول التي تدعم أنشطة إسرائيل في شرق البحر الأبيض المتوسط. وفق موقع “ميدل إيست آي”… ومن هنا كان التدخل الصهيوني في الشأن الليبي وقد أحاطت أجهزة الأمن الصهيونية بليبيا في تشاد والنيجر وجنوب السودان تعبث في المشهد الليبي لإحباط الاستقرار والإمعان في إغراء بعض الليبيين ببعضهم.

كلمة الختام:

من يحمي ليبيا من التقسيم.. ؟ إن توازن الضعف أو توازن القوة بين المتقاتلين يفضي إلى تقسيم سياسي وهنا ليس مجال الحديث عمن هو الأفضل لان الوحدة أهم من الجميع حتى لا ينتهي الأمر إلى تقسيم ليبيا إلى مكونات جهوية تظل تحمل التنافر وتكون بيئة قابلة لانتشار الفتن والاختراقات الأمنية لابد أن يتحرك الإقليم العربي وبوضوح تام لابد من موقف موحد لدول الجوار لا يقصي أحدا من المشهد الليبي وان لا ينفرد احد من الجوار بمبادرة انحياز لان ذلك تعقيد جديد للازمة.. إن الحل يكون بكل الليبيين ودونما إقصاء.. وان الجزائر بفلسفتها في التعامل مع القضايا الخارجية وما لها من قبول لدى كل الليبيين تمتلك المبادرة بالجميع من اجل ليبيا موحدة دولة مدنية مؤسسة على الدستور والقانون.. لان تلك مصلحة لدول الجوار كما هي مصلحة حياة لليبيا.. والله غالب على أمره.