الدوحة تشهد إطلاق أول رابطة لمشجعي منتخبات جنوب أفريقيا في الشرق الأوسط

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن تعاونها مع الاتحاد القطري لكرة القدم، وتجمّع جالية جنوب أفريقيا في قطر، للمساعدة في إطلاق أول رابطة لمشجعي منتخبات جنوب أفريقيا في المنطقة.

يأتي هذا الإعلان بعد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، وتجمّع جالية جنوب أفريقيا في قطر، لتأسيس أول رابطة في الشرق الأوسط لمشجعي منتخبات جنوب أفريقيا لكرة القدم للرجال والسيدات، ما سيدعم جهود إدارة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا لمشاركة جميع أطياف المجتمع في قطر خلال رحلة البلاد لتنظيم الحدث الرياضي الأبرز في العالم.

وفي تصريح لها حول المبادرة أكدت السيدة فاطمة علي النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن إطلاق روابط المشجعين، مثل رابطة مشجعي جنوب أفريقيا، تمثل فرصة لعشاق كرة القدم في كافة دول العالم للتواصل مع الجمهور في قطر، والتعرف بشكل أوسع على استعدادات الدولة لاستضافة البطولة.

وأضافت: “من المهم حشد الأفراد في مجتمع الجاليات في قطر وتشجيعهم على التعبير عن شغفهم بكرة القدم، لإثراء الأجواء الاحتفالية التي ستعم أنحاء البلاد في 2022، وضمان استمتاعهم وجميع الزوار المتوقع قدومهم إلى قطر بتجربة استثنائية.”

من جانبه قال السيد منصور الأنصاري، الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم: “يعكس اعتراف اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم رسمياً برابطة مشجعي منتخبات جنوب أفريقيا القاعدة الجماهيرية الواسعة لمنتخبات جنوب أفريقيا في قطر. ولا شك أن هذه الرابطة، وغيرها من روابط مشجعي المنتخبات الأخرى، ستسهم في إثراء التجربة الثقافية التي سيخوضها المشجعون وزوّار قطر في عام 2022.”

وتجسّد هذه المبادرة رؤية إدارة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا، والرامية إلى تعزيز ثقافة كرة القدم في أوساط الجاليات في قطر على طريق الإعداد لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2022™، وإشراك أفرادها في رحلة منتخباتهم خلال منافسات المونديال بعد أقل من عامين.

وأعرب السيد داني جوردان، رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، عن ترحيبه بتأسيس الرابطة الجديدة لمشجعي منتخبات جنوب أفريقيا، مشيداً بهذه الخطوة الإيجابية في سبيل دعم المنتخبات الوطنية، وقال: “نبذل قصارى جهدنا من أجل أن يتمكن منتخبنا الوطني من حجز مقعده وسط المنتخبات التي ستشارك في مونديال 2022، وتقديم أفضل أداء خلال المنافسات.”

وأضاف: “يسعدنا تقديم كامل الدعم والمساندة لدولة قطر لإثراء تجربتها في استضافة أول نسخة من بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط، وذلك في ضوء خبراتنا في تنظيم المونديال في العام 2010. ونحن على يقين تام بأن قطر ستشهد نسخة استثنائية من الحدث العالمي يستمتع خلالها كل من اللاعبين والمشجعين باستادات مونديالية فريدة وحديثة.”

ويتولى إدارة رابطة المشجعين الجديدة ممثلون عن الجالية الجنوب أفريقية في قطر من بينهم سمانثا أبراهام، وبراد هابانا، وزولاني هولوميسا، وبرنارد لودج، وترحب الرابطة بانضمام جميع أبناء جنوب أفريقيا المقيمين في قطر والشرق الأوسط، للإسهام في إلقاء مزيد من الضوء على مونديال قطر 2022 والاستعدادات الجارية لاستضافته.

يشار إلى أن إدارة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا تواصل جهودها لتمكين كافة أطياف المجتمع في قطر من الإسهام في الاستعدادات المتواصلة لاستضافة البطولة، والتنظيم الناجح للحدث الرياضي الذي تشهده المنطقة للمرة الأولى في تاريخها، إيماناً منها بأن الجميع في قطر شركاء في جهود استضافة النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.