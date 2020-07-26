الدكتور فاتح مزاري أول بروفيسور في الرياضة

تم مؤخرا ترقية الدكتور فاتح مزاري مدير معهد تقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة إلى رتبة أستاذة التعليم العالي “بروفيسور” ويعتبر بذلك الأول من يتحصل على هذا الشرف بهذه الجامعة وجاء في الرتبة الثانية في ترتيب الترقيات في ذات التخصص على المستوى الوطني ، وحسب شهادة الجميع يمثل الدكتور “فاتح مزاري” كفاءة علمية شابة في مجال وتخصص التدريب الرياضي في جامعة البويرة، استطاع بفضل قدراته العلمية ونشاطاته الميدانية، من خلال تنظيم العشرات من الملتقيات العلمية الوطنية والدولية بجامعة البويرة والتي لقيت رواجا ونجاحا واسعا والارتقاء بمعهد التربية البدنية والرياضية بالبويرة إلى مصاف المعاهد الوطنية والدولية، وذلك من خلال الطاقم البيداغوجي والإداري الشاب الذي يشرف عليه، ويعد الدكتور مزاري من الأوائل من جيله الذين تحصلوا على شهادة الدكتوراه وكذا الترقية رتبة بدرجة أستاذ التعليم العالي بروفيسور، و هو أيضا مستشار وخبير دولي لعدة هيئات رياضية وشبانية دولية ووطنية، كما يشرف كل سنة على مذكرات تخرج الطلبة في الليسانس والماستر، وكذا على رسائل دكتوراه، وإبرام اتفاقيات ثنائية الجماعية مع عدة جامعات وطنية ودولية عربية أوروبية.و الجدير بالإشارة حظي الدكتور “فاتح مزاري” بالتكريم من عدة جهات نظير هذا الانجاز المشرف على غرار مدير جامعة البويرة واستقباله من طرف مدير المركب الرياضي “رابح بيطاط” السيد “حسين همال” الذي أكد فخر لولاية البويرة أن تحوز على كفاءة من هذا النوع وسنعمل معا للاستفادة من خبرته وعلمه للنهوض بقطاع الرياضة محليا ومساعدة الشباب المحب لهذا المجال.

أحسن مرزوق