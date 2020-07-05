الدكتور أحمد العمراوي: “يوم تاريخي و الفرحة فرحتان “

في تصريح خص به موقع جريدة الوسط تكلم السيد أحمد العمراوي عن عيد الإستقلال و الشباب و قال :” المجد والخلود لشهدائنا الأبرار اليوم يوم تاريخي والفرحة فرحتان فرحة باحتفالنا بعيد استقلالنا وفرحة بعودة جثامين شهدائنا الأبرار مثل ما قال نزار قباني لا يمكن أن يكشف وجه الثورة الجزائرية إلا من رأى إنسانا جزائريا ولا يمكن أن يعرف طبيعة الثورة إلا من تكلم او دخل حوارا مع جزائري او جزائرية..

و أضاف القول أن كل جزائري تقابله,يشعرك بأنه هو الثورة,فهي موجودة في نبرات صوته, وبريق عينه,وحركات يده,وكبريائه وعنفوانه, وطبيعته المتفجرة,وطقسه الدي لا يعرف الإعتدال.. ربنا يحميك بلدي الجزائر

وفي الاخير اقول انه انا ما نسيت وأمي وأبي ما نساوش وشعبنا ما نساش الشعب الجزائري الإسلام يجري في دمه وليس لدينا خيار غير الإسلام الله يرحم الشهداء .