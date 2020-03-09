الدفاع يطالب ببراءة المتهمين والابتعاد عن “الشعبوية “

واصلت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس الاثنين، جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 في يومها السابع بمرافعات دفاع وزير الصناعة السابق محجوب بدة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد حيث طالبوا المحامين بتبرئة موكيلهم وإلغاء الأحكام المتلمسة التي وصفوها ب”الشعوبية”.

دون أي مفاجئات واصلت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر العاصمة يومها السابع دون أي مفاجئات تذكر رغم تأخر انطلاق الجلسة بسبب مثول عدد من المهتمين وقيل أنهم الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال أمام المحكمة العليا للتحقيق معهم في قضايا فساد أخرى.

وشرع فريق دفاع رجل الأعمال معزوز أحمد في المرافعة لصالح موكله ودفع التهم التي وجهت إليه وأدت إلى إدانته بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، وهي تهم تتعلق بتبييض الأموال والاستفادة من سلطة التأثير على أعوان الدولة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وحاول دفاع المتهم إنكار معرفة موكله للوزيرين الأولين سلال وأويحي مستدلا بالعراقيل التي واجهته ، والتي لو كان يعرف أيا من الوزيرين لما تمت عرقلة مشاريعه، وأكد المحامي أنه ” لا نريد محاكمة شعبية” منتقدا وصف الناس لرجال الأعمال بالعصابة كما انتقد عدم تحرك النيابة العامة عند كان الفساد ” معشعشا ” في هرم الدولة قبل وقفه من طرف موجة الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري 2019 .

من جهة أخرى طالب دفاع المتهم علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا بتبرئة المتهم من تهمتي تبيض الأموال والتمويل الخفي للرئيس بوتفليقة وذهب الدفاع إلى أبعد من ذلك حيث طالب ب”إعادة الاعتبار لعلي حداد”.

بدورها طالبت هيئة دفاع وزير الصناعة السابق محجوب بدة بتبرئة هذا الأخير من التهم المتابع بها وحجتهم في ذلك ان الوزير مسؤول عن تنفيذ سياسية الحكومة في قطاعه تحت إشراف الوزير الأول مؤكدين أن بدة هو ضحية رفعه لصوت التغيير في قطاع الصناعة الذي قضى به مدة قصيرة لم تتجاوز 3 أشهر وأوضح الدفاع أن بدة بصفته وزير هو آخر حلقة يصل إليها المقرر التقني والذي يمر بعدة مراحل قبل وصوله للإمضاء .

بدوره طالبت هيئة الدفاع الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي بتبرئته من التهم الموجهة إليه مذكرة بمساره في الدولة الجزائرية من سفير للجزائر في عدة عواصم ورئيس منظمة الدول المصدرة للنفط ووزير أول بالنيابة وهي المناصب التي لم يترك فيها أي لتبديد المال العام أو قضايا فساد.

باية ع