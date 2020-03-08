الدفاع يرفض إدانة المتهمين استجابة للحراك

واصلت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الأحد الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين من إطارات وزارة الصناعة وفارس سلال نجل الوزير الأول السابق وعاشور عبود المدير السابق لبنك الوطني الجزائري حيث عبر المحامين عن رفضهم رفضا مطلقا تشديد العقوبات ضد موكيلهم ” إرضاء ” لمطالب الحراك الشعبي في جمعاته السابقة .

خيمت مطالب الحراك الشعبي بتشديد أقصى العقوبات على الوزيران الأولان والوزراء وكذا المسؤوليين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد على أطوار محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي لحلمة العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وكانت بداية هذا النقاش في حدود الساعة الحادية عشر صباحا عندما حاول دفاع نجل الوزير الأول السابق فارس سلال إقناع هيئة المحكمة أن هذا الأخير برئ وتم إيقافه ” استجابة لمطالب الحراك الشعبي وكونه ابن وزير أول سابق ” حيث قال محاميه امين سيدهم بالحرف الواحد ” فارس سلال هنا لان أبيه وزير أول كما انه يعاقب بسبب مطالب شعبوية ” كما رافعت هيئة دفاع المتهم فارس ببراءة هذا الأخير من التهم الموجهة إليه واستدلت بأن المتهم قام بشراكة في قطاع تسويق السيارات ثم تركيبها خلال سنوات 2012 ثم 2017 وهي الفترة التي لم يكن فيه والده في منصب وزير أول .

وفي نفس السياق دعا الأستاذ خالد برغل الذي تأسس في حق المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور حيث أوضح أن ” الوزراء ومعهم المسؤولين يحاكمون اليوم ليس بسبب تجاوزات وإنماء إرضاء لمطالب الحراك الشعبي ” منتقدا في نفس السياق الإجراءات التي حكم بها كافة المتهمين على مستوى المحكمة الأولى بسيدي أمحمد خاصة ما تعلق بعرضهم على شاشات التلفزيون مبرزا أن هذا الإجراء هو ” ذبح للمتهمين “

وتمسك برغل ببطلان إجراءات المتابعة ضد موكله لانعدام الشكوى المسبقة في الملف موضحا إن موكله لحد الآن يستفسره ماذا فعل ليدخل السجن كما أكد أن القرض البنكي المتابع به موكله والممنوح لعرباوي حسان هو قرض شرعي حصل من خلاله البنك على فوائد بقيمة 300 مليار سنتيم، وكان مقابل ضمانات، ووافقت عليه لجنة القروض.

بدوره انتقد المحامي ميلود إبراهيم القائم في حق نفس المتهم ما سماه عدالة الحراك مبرزا أن الجزائر بحاجة لعدالة حرة ومستقلة يحترم فيها القانون وذهب إلى أبعد من ذلك حيث قال أن العدالة السياسوية غير مجدية ولا تقدم شيء لبناء دولة الحق والقانون .

وفي هذا الإطار طالبت هيئة دفاع المتهم عبد الكريم مصطفى وهو إطار سابق بوزارة الصناعة بتبرئة موكلهم وحجتهم في ذلك أنه ليس له أي سلطة في اتخاذ القرار الذي يعود إلى اختصاص وزير القطاع كما التمست هيئة دفاع مقراوي حسيبة وهي إطار أيضا بنفس الوزارة البراءة لموكلتهم نظرا لغياب القرائن والأدلة التي تثبت تورطهما في فضيحة ملف تركيب السيارات .

وفي نفس السياق أكد فريق دفاع المتهم أغاديرعمر وهو مدير الترقية الصناعية بالوزارة أن هذا الأخير ينتظر من هيئة المحكمة تبرئته لأنه حسب ما جاء على لسانهم لا يملك أي صلاحية لقبول أو رفض ملفات المتعاملين بل كانت مهامه محددة فقط استقبال المتعاملين والشركاء الأجانب وتوجيههم

باية ع