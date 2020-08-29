الدعوة الى التمسك باتفاق الجزائر لإنهاء أزمة مالي بالطرق السلمية

شددت السلطات الانتقالية الجديدة في مالي خلال لقائهم مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم على ضرورة التمسّك ببنود اتفاق الجزائر للسلام في مالي للخروج من الأزمة بالطرق السلمية المبنية على منهج الحوار بين أبناء البلد الواحد.

وخلال لقاء وزير الخارجية، صبري بوقادوم في إطار زيارته إلى العاصمة المالية، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى مالي، صالح النظيف وكذا لقاء اخر مع رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمنطقة الساحل، بيير بويويا تناول الاجتماعان حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الوضع الحالي في مالي وسبل دعمها للتغلب على التحديات الراهنة وذكر بيان ثانِ للخارجية، أن مبعوث رئيس الجمهورية اجتمع أيضا مع أعضاء اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب المشكلة من القادة العسكريين الذين أنهوا حكم الرئيس السابق للبلاد إبراهيم أبو بكر كايتا وتطرق وزير الشؤون الخارجية في لقائه مع القادة الماليين -حسب البيان- إلى آليات الخروج من الأزمة التي تمر بها مالي ، حيث أكد على استعداد الجزائر لمرافقة البلد الجار في هذه الظروف الاستثنائية وأكد الوزير بوقادوم على التزام الجزائر الدائم تجاه الشعب المالي الشقيق، كما كان اللقاء مع أعضاء المجلس الوطني فرصة للتأكيد على ضرورة التمسّك ببنود اتفاق الجزائر للسلام في مالي، للخروج من الأزمة باتباع الطرق السلمية المبنية على منهج الحوار بين أبناء البلد الواحد.

من جهتهم، عبّر أعضاء المجلس الوطني عن ترحيبهم لزيارة الوزير الجزائري كأول زيارة منذ إنهاء حكم الرئيس السابق، وهو ما يعبّر حسبهم عن بادرة حسن نية وصداقة تجاه مالي وأعربوا عن ثقتهم في وقوف الجزائر المستمر إلى جانب الشعب المالي، مؤكدين على حرصهم على تطوير العلاقات بين البلدين، ودعم الجزائر لمالي للخروج من أزمتها في أقرب

ب.ع