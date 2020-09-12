الدستور يمرر بأريحية تامة بمجلس الأمة

صادق أعضاء مجلس الامة بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون تعديل الدستور في انتظار عرضه على الاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر القادم للفصل فيه من قبل الشعب

واعتبر أعضاء مجلس الأمة الذين صادقوا ب127 صوت بنعم مقابل واحد فقط ممتنع في تقرير أعدته لجنة الشؤون القانونية والحريات وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي انه هذا المشروع أن يأتي تتويجا لمسار حافل بالمحطات الهامة في حياة الجزائر التي تعرف تحولا نوعيا وغير مسبوق لاسيما وانه كما جاء في التقرير الذي تم تلاوته قبل جلسة التصويت يعد هذا الدستور احمد مخرجات وافرازات الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلق في 22 فيفري الفارط ورافقه الجيش الوطني الشعبي الذي حافظ على سلميته وانحرافه على وجهته الأصيلة ولم يكن له في ذلك أي طموح سياسي سوى الحفاظ على مؤسسات الدولة الجزائرية وضمان ديموتها والنأي بها عن كل انزلاق وتفويت الفرصة على المتربصين بالبلاد كما عبر أعضاء المجلس على لسان اللجنة ارتياحهم لمشروع تعديل الدستور باعتباره واحد من الالتزامات ال54 التي قطعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية لرئاسيات ديسمبر 2019 لتأسيس جمهورية جديدة تتسع لكافة الجزائريين والجزائريات الى جانب اعتنائه بحاضر البلاد ومستقبلها معتبرين إياه دستور أجيال وليس دستور مرحلة وتبقى فيه الدولة واقفة ويؤسس لدولة عصرية تعمل على خدمة الوطن ويحدث قطيعة تامة مع ممارسات الماضي كما انه يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطية حقيقية لا تخلط بين المال والسياسية وتعمل على اصلاح شامل للعدالة وتعزيز حرية الصحافة وترقية الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر ونشيط .

وبهذه المناسبة دعا رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل الشعب الجزائري الى ضرورة المشاركة بقوة في استفتاء الفاتح من نوفمبر القادم كما دعا كافة الأحزاب الى ضرورة الالتفاف حول هذه الهبة الوطنية ووضع الخلافات جانبا كما وضعها مفجري الثورة التحريرية من الحركة الوطنية ونوه بالمناسبة بدور الجيش الوطني الشعبي في حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على مصالح الأمة الجزائر

ب.ع