الدستور وحدود دينية الدولة

بقلم: أحسن خلاص

أعادت المقترحات المتعلقة بالحريات الدينية إلى الواجهة مكانة الدين أو بالأحرى الديانات في بناء الدولة الجزائرية وأضفت توابل جديدة على نقاش مجتمعي وفكري وسياسي قديم دون أن يكون له تأثير على المؤسس الدستوري، فقد حرصت الدساتير الجزائرية المتعاقبة على إرساء الإسلام دينا للدولة قبل يتطور تدريجيا الاعتراف بالتعددية الدينية في حدود ما هو متاح رسميا وضمن تشريع صارم يتصل بممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية.

وليست الجزائر وحدها التي اعترضتها إشكالية دينية الدولة ومكانة الحريات الدينية عند استقلالها فقد لزمت كل البلدان الإسلامية التي ولجت عهد الدولة الوطنية الحديثة بعد استقلالها لاسيما البلدان التي لم تكن تعيش تعددية دينية وطائفية في تركيبتها المجتمعية، في الأساس، مثل لبنان الذي تركت له فرنسا دستورا خاصة لحماية حقوق الأقلية المسيحية.

وتعتبر الجزائر من البلدان التي لم يكن فيها الدين الإسلامي محايدا في مسار تطورها من عهد المقاومة الشعبية والسياسية إلى عهد بناء الدولة، بل لم تشهد في الفترات المتأخرة تعددا للمذاهب، فقد غلب عليها المذهب المالكي والمذهب الحنفي بدرجة أقل في المجال السني إلى جانب المذهب الإباضي، ويضاف إليها أقليات مسيحية ويهودية.

وقد جاءت الثورة التحريرية لتكرس في ندائها الأول مبدأ تأسيس دولة ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة تحت المبادئ الإسلامية وهو المبدأ الذي لم يثن مناضلين مسيحيين وشيوعيين عن الانخراط في المسار التحرري من النظام الاستعماري، بل إن بعضهم اختار المواطنة الجزائرية بعد الاستقلال على غرار الزوج شولي. غير أن وثيقة الصومام نبهت إلى أن الثورة لا تهدف إنشاء دولة دينية بل دولة وطنية ديمقراطية اجتماعية من أجل إعطاء الفرصة للثورة لتكسب تعاطفا دوليا وأن لا تعتبر جبهة التحرير الوطني حركة دينية على غرار الجماعات الإسلامية التي تزامنت مع ظهورها في مصر وبلدان خليجية وآسيوية.

وتكمن المفارقة في أن العامل ذاته الذي أبعد الإسلام من وثيقة الصومام ومختلف لوائح دورات المجلس الوطني للثورة الجزائرية إلى غاية مؤتمر طرابلس صار من العوامل الرئيسية التي وقفت وراء إدراج الإسلام دينا للدولة في عهد استقلال العديد من الدول مثل الجزائر التي ظلت تتوجس من أن تفلت من يديها الشرعية الدينية لتقع في أحضان معارضة إسلامية بدأت تتشكل في المجتمع وتشمل البعدين الاجتماعي – الثقافي والسياسي. فاحتضان الدولة للإسلام من شأنه أن يعطيها مبررا للسيطرة على مواقع العبادة ولقمع التيارات الإسلامية الناشئة لاسيما التيار الممتد لجمعية العلماء المسلمين أو التيار الإخواني أو تيارات الإسلام السياسي الأخرى. وقد رأينا في بداية التسعينيات من القرن الماضي كيف تطورت حرب المواقع التي اندلعت بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبين المؤسسات الدينية الرسمية حول احتلال المساجد وتعميم الخطاب الديني الراديكالي على جميع نواحي الحياة، إذ نزعت جبهة الإنقاذ شعار “من الشعب وإلى الشعب” من بنايات البلديات التي كانت تملك فيها الأغلبية لتعوضه بشعار “البلدية الإسلامية” وكان قادتها يستندون في ذلك إلى مرجعية الإسلام دين الدولة.

وتختلف مكانة الإسلام في الدساتير بين البلدان الإسلامية ولو أن أغلبها، ما عدا سوريا ولبنان، يتفق على اعتبار الإسلام دين الدولة بينما تختلف في التفاصيل التطبيقية واللواحق فمنها من يضيف إليها التنصيص على إلزامية جعل الشريعة الإسلامية مرجعية أساسية لقوانين الدولة وبين من يحتفظ بمفاهيم عامة مثل الأخلاق الإسلامية، مثل ما هو حال الجزائر، واشتراط الإسلام للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وأدائه القسم على الطريقة الإسلامية وحضوره الشعائر الدينية مثل إحياء العيدين وليلة القدر.

وبالرغم من الضغوط التي تتلقاها من حين لآخر، من خلال التقارير الغربية والأمريكية بالأخص والتي تنتقد وضع الحريات الدينية فيها، إلا أن الجزائر ظلت حريصة على مبدأ احتكار الدولة للمجال الديني وضبطها الصارم للممارسة الدينية الإسلامية وغير الإسلامية ضمن وزارة سميت وزارة الشؤون الدينية بدل الشؤون الإسلامية، إذ تمتد سلطة هذه الوزارة على جميع الديانات المعترف بها رسميا ولاسيما الديانة المسيحية في شقها الكاثوليكي. بينما لا تعترض الدولة ضمنيا على وجود دور عبادة يهودية ولو أنها قد لا تجد العناية ذاتها التي تجدها الكنائس الكاثوليكية. وبالمقابل تتعامل الدولة بحذر شديد مع التيارات المسيحية الأخرى لاسيما البروتيستانتية الجديدة التي تملك برنامجا تبشيريا منظما وقد تغلغلت في أوساط الشباب في الأرياف والمدن بواسطة إغراءات مادية لاسيما تمكين هؤلاء الشباب من الهجرة إلى أوروبا.

ولكي تدعم الدولة سلطتها المبسوطة على الممارسة الدينية أصدرت عام 2006 قانونا يضبط ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية، هو بمثابة غطاء قانوني لمحاربة الممارسات البروتستانتية الفوضوية والموازية مثل تلك التي ترتاد مصليات سرية وغير مصرح بها أو تشكل جمعيات دينية دون الحصول على اعتماد من السلطات المختصة. وتناط محاربة هذه الممارسات الموازية بوزارة الداخلية انطلاقا من أنها تدخل في الشأن الأمني تماما مثلما تتدخل مصالح الأمن لمتابعة منتهكي حرمة صيام رمضان، أو سلسلة التوقيفات التي طالت دعاة الطائفتين الأحمدية والكركرية في الجزائر منذ أعوام قليلة مضت، أو حتى مراقبة وضبط الممارسات الدينية الإسلامية الخارجة عن المرجعية الدينية التي حددتها الدولة والمرتكزة على العقيدة الأشعرية والفقه المالكي ونهج الجنيد في التصوف وهي المرجعية التي تحظى برعاية الدولة عن طريق وزارة الشؤون الدينية التي تشارك بواسطتها مؤسسات الدولة الأخرى مهمة محاربة التطرف الديني، إلى جانب إشراك الزوايا كشريك اجتماعي للدولة في إرساء هذه المرجعية والتغلب على التيارات السلفية الناشطة في المجتمع والتي تزاحم الدولة في مجال الإفتاء وتوزيع الزكاة والبت في ثبوت رؤية هلال رمضان.

لقد عرفت تجربة تحكم الدولة في المجال الديني فترات متباينة بين التشدد والارتخاء وفق السياقات التي ينخفض أو يرتفع فيها المد الديني الخارج عن نطاق تحكم السلطات المعنية التي لم تجد بعد القدرات البشرية الضرورية كما ونوعا للتحكم في المجال الديني الوطني. وقد جاءت مقترحات تعديل الدستور الجديدة في هذا المجال لإزالة الالتباس تجاه موقف الدولة من ممارسة العبادات. فقد أضيف في المادة 51 بندان إلى جانب بند سابق يحمي حرية المعتقد، يقضيان بضمان حرية العبادة التي تمارس دون تمييز في إطار القانون وبالتزام الدولة بحماية أماكن العبادة وحيادها. ولو أن النص لم يحدد بدقة مفهوم الحياد المذكور وما المقصود بأماكن العبادة. والإشكال ذاته ينطبق على مفهوم العبادة ذاتها، ما إذا كانت مقتصرة على الديانات السماوية أم مفتوحة على جميع أنواع وأشكال العبادات لاسيما وأن النص يؤكد على عدم التمييز.