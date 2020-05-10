الدستور وحدود الداخل والخارج

بقلم: احسن خلاص

كنا في المقال السابق قد وقفنا عند حدود السياسية وحدود القانون في مهام لجنة الخبراء التي كلفها الرئيس تبون لإعداد الطبعة السادسة لدستور 1989، وقد خلصنا إلى أن اللجنة كانت وفية إلى حد بعيد للطبيعة التقنية الصرفة للمهمة التي أنيطت بها، فكانت مقترحاتها أكثر نزوعا إلى إدخال تحسينات على النصوص القائمة إلى اليوم وحذف النصوص التي لم ترها، بحكم الخبرة التقنية، أنها تستجيب للمعايير الدستورية المعمول بها.

وكانت اللجنة تشير في كل مرة، من خلال التقرير الذي عرضت فيه الأسباب، إلى التزامها الصارم بمحتوى رسالة التكليف التي تلقتها من الرئيس تبون. غير هذه الرسالة لم تكن هي الوحيدة التي شكلت الظل الذي رافق تفكير أعضاء اللجنة، فقد ارتأى التقرير أهمية الإشارة إلى السياق السياسي العام والمتميز الذي تمر به البلاد التي عاشت العام الماضي “حركة شعبية انطلقت في 22 فبراير 2019 وكان لها الأثر الخاص على الوضع الوطني” في نظر اللجنة، غير أن هذه الإشارة لم تكن إلا تمهيدا شكليا لتبرير وضع هذا الحدث الوطني ضمن ديباجة الدستور دون أن يرتقي لأن يشكل الحراك الشعبي صراحة مرجعية للجنة في عملها.

وكانت لجنة لعرابة حريصة كذلك على أن يكون عملها تراكميا يستحضر في كل مرة التجربة الدستورية الجزائرية التي حصرتها في دستور 1989 والتعديلات المتعاقبة عليه إلى غاية آخر تعديل في 2016 دون الإشارة إلى كل الدساتير منذ الاستقلال مثل دستور بن بله في 1963 ودستور بومدين في 1976، وقد يكون ذلك لاعتبار اللجنة أن هذه الدساتير تنتمي إلى نظام دستوري سابق. وكانت اللجنة في كل مرة تحيل إلى التعديلات الدستورية السابقة تشير إلى الاختلالات والصعوبات التي اعترضت تطبيقها أو افتقارها للقوة القانونية والإلزامية أو للوضوح المطلوب الذي يجعل تطبيقها لا يرقى إليه الشك. كما أشارت إلى أنها حذفت مواد كاملة من النسخة الأخيرة بعد أن تجاوزها الزمن بل إن بعضها تحمل، في نظر اللجنة، تناقضات مع مواد أخرى من الدستور ذاته.

كانت اللجنة حريصة على تذكير الرأي العام بأنها لم تكلف بالمساس بجوهر النظام السياسي، لذا اقتصر دورها على توضيح وتحديد، بما أمكن من الدقة، الحدود القائمة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية دون الرجوع إلى ما تضمنته نسخة عام 1989 من تقسيم للسلطة التنفيذية إلى قطبين، قطب رئيس الجمهورية وقطب رئيس الحكومة، لكنها فضلت مع ذلك أن تتخذ موقفا وسطا بين الأحكام الأولى والأحكام التي جاءت بها تعديلات 2008 التي ميعت الحكومة ودورها وكرست نزعة النظام الرئاسوي، هذا الموقف الوسط لم يرق إلى تحقيق توازن بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات رئيس الحكومة.

وبالرغم من إقرارها أن رسالة التكليف لم تطلب منها تغيير جوهر النظام السياسي إلا أن اللجنة اجتهدت في تقديم مبررات اجتنابها النظام البرلماني فقد استندت إلى أن هذا النظام “لا يشكل بديلا حقيقيا بالنظر إلى السوسيولوجيا السياسية للجزائر” ومن هذا المنطلق رفضت حتى مجرد الخوض في مناقشة الاختيار بين النظامين البرلماني والرئاسي “باعتبار أنهما مجرد بناء فقهي للاستعمال البيداغوجي غير قائم على معيار دقيق”. ولم تذكر اللجنة المراجع التي استندت إليها في إقرار خيار النظام شبه الرئاسي ولا ما إذا كانت قد استندت إلى أبحاث سوسيولوجية جادة حول المجتمع السياسي الجزائري خلصت منها إلى ضرورة استبعاد النظام البرلماني.

غير أن أهم بعد ظل يلازم فكر وعمل اللجنة لدى صياغتها المسودة الجديدة كان المرجعية الدولية، فقد أشار إليها تقرير عرض الأسباب في سبعة مواضع، إذ أشارت صراحة ومن البداية إلى أن عملها ينطلق من “الاتجاهات والتجارب المعتمدة على المستوى الدولي” لذا حرصت على انسجام ديباجة الدستور مع التطورات والأوضاع الوطنية والدولية وأن تتضمن “الإشارة أيضا إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمكافحة الفساد وتلك المرتبطة بتكريس حقوق الإنسان وترقيتها”. وفي موضع آخر أعابت اللجنة على النصوص الدستورية القديمة التي ألغتها أنها “غير ملائمة للتطورات التي يشهدها الوضع السياسي والمؤسساتي الوطني والدولي في الوقت الراهن”. ويبدو أن اللجنة كرست وقتا ثمينا للبحث في مضمون الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وقد أفضى بحثها إلى إدراج أكثر من عشرين حقا وحرية جديدة مكرسة في تلك الاتفاقات الدولية ولم تدرجها التعديلات السابقة لتصبح ملزمة للسلطات الجزائرية.

ويواصل ظل البعد الدولي مرافقة اللجنة إلى الفصل الخاص بالمحكمة الدستورية التي اقترحت اللجنة أن لا يقف دورها عند مراقبة دستورية القوانين والاتفاقات والتنظيمات إلى مطابقتها للاتفاقات الدولية مؤكدة في موضع الحديث عن مكافحة الفساد أن “الجزائر سعت إلى مراجعة نظامها القانوني بما في ذلك الدستور بما يتماشى والاتفاقيات الإفريقية والأممية لمكافحة الفساد لسنة 2003 التي صدقت عليها”.

يظهر النزوع الدولي واضحا في نتائج عمل لجنة لعرابة وقد يعود ذلك إلى طبيعة عمل هذا الأخير ضمن مؤسسات الأمم المتحدة. غير أننا يمكن البحث عن أسباب أعمق من ذلك، في حرص السلطة لإخراج الدستور إلى الفضاء الدولي في ظل بحث النظام عن شرعيات جديدة بعد أن انتهت شرعيته التاريخية واضطربت شرعيته الديمقراطية، بتقديم الدستور الجزائري على أنه ترجمة للاتجاهات الدولية في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وهو ما يمكن أن يسد الطريق أمام المنظمات غير الحكومية التي ظلت تتهم الجزائر بالتقصير المؤسساتي في هذا المجال.

بعد أن كانت الدساتير الجزائرية في السابق منطوية على الداخل هاهي التعديلات الجديدة تبحث لها عن استقطاب خارجي من خلال اتخاذ الاتفاقات الدولية مرجعا للدستور والحرص على وضع هذه الاتفاقات على قدم المساواة بينها وبين الدستور من حيث الرقابة على تنفيذها.