الدستور والعقيدة المركزية لإدارة الدولة

بقلم: أحسن خلاص

ورث الجزائريون عندما انهوا الاحتلال الفرنسي لترابهم نظام الإدارة الفرنسية الاستعمارية مقابل نظام سياسي يعتمد على مركزية القرار كان أكثر ميلا إلى الأنظمة الشمولية لدول أوروبا الشرقية على غرار العديد من الأنظمة العربية بينما اتجهت الدولة توجها إيديولوجيا هجينا إذ ورثت نظاما سوفياتيا من الناحية السياسية ونظاما يمزج بين الاشتراكية والقومية العربية. لم تكن تسمح هذه العلاقات المعقدة ببروز نقاش حول نموذج دولة ينطلق من المجتمع إضافة إلى أن النخب المفكرة للدولة بعد الاستقلال كانت قريبة جدا من النماذج المذكورة وهي نماذج مستوردة كلها.

لم تكن الجزائر من قبل تملك نموذج إدارة دولة حديثة بمفهوم الثورة الصناعية ومعاهدة ويستفاليا ومؤتمر فيينا لأنها كانت تحت سيادة عثمانية ثم فرنسية عندما تأسست هذه المفاهيم بل كانت تعيش بنظام الجماعة أو العصبية بالمفهوم الخلدوني التي تتطور إلى الدولة- المدينة في أحسن الأحوال أو الإمارة التي تحمي دافعي الضريبة والمعلنين الولاء للسلطان قبل أن تدخل كلية ضمن نظام الخلافة العثمانية الذي أسس إدارة كانت موجهة لتسيير العلاقة مع الباب العالي أو متابعة الحصاد الجبائي.

لقد كان دخول الجزائر عهد الدولة الحديثة قسريا ومكلفا بعد حرب ضروس خلفت نسيجا اجتماعيا متمزقا واقتصادا عتيقا لم يغادر المرحلة ما قبل الرأسمالية والصناعية وفراغا اجتماعيا رهيبا. كان أمام السلطة التي جاءت بعد الاستقلال مهمة بناء نفسها قبل بناء الدولة التي كان على عاتقها بناء مجتمع حديث بالمنظور الاشتراكي. وضع كهذا كان كفيلا بأن يتيح بروز تحالف موضوعي بين المرحلة الموروثة وبين التوجه اليعقوبي أو ما يسمى المركزية الديمقراطية لتنظيم الدولة التي ساهم استمرار اعتماد الاقتصاد الناشئ على توزيع الريع في بقائها إلى اليوم، إذ لم تتخلص منها الجزائر كلية بالرغم مما أتاحه الانفتاح الديمقراطي عام 1989 من إمكانية تغييره لاسيما وأن المجتمع تقبل فكرة الانتقال إلى اقتصاد السوق، فقد تخلت الجزائر عن الخيارات الإيديولوجية الشرقية بعد أن تخلى عنها أهلها لكنها عززت المرجعية الفرنسية التي كرسها دستور 1989 ونشطتها التعديلات الدستورية المتوالية إلى اليوم.

كرس نظام إدارة الدولة انقلابا تاما على نظام إدارة الثورة التحريرية. فمنذ اندلاع هذه الأخيرة اختار قادتها تنظيما مبنيا على توزيع مهام إدارة الثورة إلى 6 مناطق عسكرية قبل أن يعززه مؤتمر الصومام بإنشائها كولايات تاريخية تتمتع بجانب كبير من الاستقلالية عن بعضها بالرغم من أن تنظيمها كان موحدا في جميع الولايات ضمن ازدواجية جبهة وجيش التحرير الوطنيين.

وكان إنشاء الحكومة المؤقتة بمثابة نقطة بداية التراجع عن التنظيم التاريخي لاسيما بعد دخولها في صراع مع قيادة أركان جيش التحرير الوطني، صراع كانت ساحته خارج الوطن حيث أحدث نظاما ولائيا موازيا لنظام الداخل. وكأن قادة الثورة الذين استقروا بين تونس والمغرب ومصر يتهيؤون لاستلام سلطة الدولة بعدما ثبتوا سلطتهم على الثورة وذلك بمجرد أن تجنح فرنسا للسلم. كان هذا التحول في نظام إدارة الثورة التحريرية تمهيدا للانطلاق مباشرة بعد الاستقلال في نظام مركزي ساعد على تكريسه ما ورثته جزائر الاستقلال عن النظام الاستعماري من تقاليد إدارية.

انطلقت جزائر الاستقلال إذن من الموروث الفرنسي ولم تبذل جهدا في سبيل التخلص منه وإبداع نموذج يمتثل للخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمجتمع بل سارعت إلى تكييف المجتمع مع النموذج الإداري بل وكرست له كل الوسائل البيداغوجية لتعزيزه إذ أنشأت عام 1964 المدرسة الوطنية للإدارة على شاكلة مثيلتها الفرنسية بنظامها وبرامجها البيداغوجية الملائمة لطبيعة الإدارة المركزية العامة وعلاقاتها بالإدارة المحلية إضافة إلى السلك الديبلوماسي.

تأتي مسودة التعديلات الدستورية لتضيف اقتراحات جديدة في سبيل إصلاح وتطوير إدارة الدولة قصد إكسابها مرونة أكبر في التعامل مع المواطنين دون المساس بأسسها والمسار التاريخي الذي تأسست فيه كما ذكرنا، منها الاقتراح الوارد في المادة 16 والذي يظل مبهما إذ أنه يتحدث عن تخصيص القانون بعض البلديات بنظام خاص دون يحدد بدقة المعايير التي يخضع لها القانون في ذلك، وإذا كان المقصود هو البلديات التي تحتوي على منشآت استراتيجية أو البلديات التي تقع فيها المقرات المركزية الرسمية للدولة أو معايير أخرى ولم يتبين المقصود بالنظام الخاص.

مقترح آخر لا يقل أهمية ورد في المادة 17 يتعلق بالعلاقة بين الدولة والمجموعات الإقليمية التي يجب أن تقوم على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز. ولعل الفرق بين المفهومين لا يغني شيئا إذ لا يجرد إدارة الدولة الجزائرية من تقاليدها الراسخة، فإذا كانت اللامركزية تعني تحويل سلطات الدولة إلى مؤسسات محلية وعلى رأسها المجالس البلدية والولائية المنتخبة فإن عدم التركيز يعني تفويض سلطات الدولة لأعوان وهيئات محلية تنتمي إلى إدارة الدولة مثل الولاة ورؤساء الجامعات والمستشفيات ومسؤولي المصالح الخارجية للولايات وغيرها. فقد كرس الدستور من خلال هذا المقترح بالنص على ما كان تقليدا راسخا في إدارة الدولة دون أن يضيف شيئا يدل على إرادة إتاحة هامش من الحرية والاستقلالية في الإدارة والتسيير للمفوضين ناهيك عن حرية اتخاذ المبادرة، بالرغم من أن الدولة تحملهم كامل المسؤولية الجزائية.

ويبدو أن الدولة لا تزال تفتقر إلى ما يكفي من الثقة في إطاراتها المحلية لاسيما بعد ما برز ضمن تداعيات الحراك الشعبي من تورط آلاف الإطارات المركزية والمحلية في الفساد والتسيب وسوء التسيير وليس أدل على هذه النزعة التحفظية من المقترحات الواردة في المادة 23 التي تمنع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة والمهن الحرة ويشترط تفادي تضارب المصالح أو إنشاء مناصب أو القيام بطلبات عمومية خارج المصلحة العامة بالإضافة إلى إلزام المعينين في الوظائف العليا والمنتخبين بالتصريح بممتلكاتهم في بداية ونهاية المهمة. وهي المقترحات التي دعمتها المادة 24 التي توجب التقيد بالحكم الراشد في تسيير الشؤون العمومية وبالشفافية وأن لا تؤدي القوانين والتنظيمات إلى الفساد.

لم تجرؤ اقتراحات تعديل الدستور التي نزلت بها لجنة الخبراء على تغيير النمطية السائدة بل اكتفت بإدخال تحسينات لسد الثغرات التي رصدتها من خلال تجربة مكافحة الفساد التي عرفت حضورا قويا وواسعا بداية من منتصف العام الماضي ولا تزال قائمة، إذ أن الوقت لم يحن بعد للتوجه نحو مزيد من تحرير الجماعات الإقليمية عن سلطة الدولة المركزية والتحرر من النموذج اليعقوبي الفرنسي الموروث عن الفترة الاستعمارية وإنشاء نظام ينطلق من الخصوصيات الجزائرية بعد نقاش واسع لما يكتسيه نظام إدارة الدولة من أهمية لحياة المواطنين.