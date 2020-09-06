الدستور خطوة ثانية في مسار التغيير

*المسؤولية الاجتماعية رهان المرحلة القادمة

كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية ،عيسى بلخضر خلال استضافته أمس في حصة ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن الاستفتاء على الدستور الجديد في الفاتح من نوفمبر القادم، هو خطوة ثانية في مسار التغيير الذي جاء بفضل حراك مبارك عاشه الشعب الجزائري السنة الماضية، وهذا الحراك يكفيه فخرا أنه يوم بعد يوم يثبت للناس أنه كان ناجحا وسلميا وحضاريا وهادفا ودعا المنظومة القانونية والمنظومة المؤسساتية لأن تتغير لتواكب هذه المرحلة الدستور القادم الذي يسمح بتغيير القوانين بسرعة وهو مرحلة لتجديد المؤسسات ويفتح المجال لتطهير المؤسسات التي كانت لسنوات طويلة أشباح بلا أرواح.

وأكد ذات المتحدث أن الذاكرة الجزائرية هي مدرسة قرآنية وزاوية التي تخرج منها مجاهدون وزعماء المقاومات الشعبية في الجزائر كالشيخ المقراني، ولالة فاطمة نسومر والأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة والشيخ الحداد، معتبرا أن استرجاع الجزائر لبعض جماجم الأبطال الأشاوس من فرنسا هو استعادة تاريخ ورصيد وسلالة قيمية ولابد أن نعيد ذاكرتهم في حياتنا لأن الجزائر في مرحلة هبة كبيرة من أجل التنمية ولذا فلابد أن ترافقها التنمية التربوية والفكرية والثقافية والاقتصادية وهذا ما يتطلب إعادة الوهج للمدارس القرآنية والزوايا .

حكيم مالك