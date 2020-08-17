الدستور المرتقب سيعزز ويجسد إستقلالية القضاء

كشف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الإثنين خلال رئاسته لإجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية 2020، أن “هذه المؤسسة الدستورية المحورية المعول عليها كثيرا في تجسيد إستقلالية القضاء بفضل الدور والمهمة التي تعتزم المؤسسة الدستورية منحهما إياه في الدستور المرتقب”.

وأضاف وزير العدل قائلا “إن ما عرفه هذا الجانب من تعديل دستوري من نقاش فياض وجاد ومتعدد الجوانب بين ذوي الإختصاص والممتهنين لخير دليل على المكانة المرموقة التي تحتلها هذه المؤسسة الدستورية “.

وأضاف وزير العدل “إن المجلس الاعلى للقضاء بفضل التصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع تعديل سيبقى الاعلى موقعا في هرم السلطة القضائية وصاحب الإختصاص الأول في تاطير ومتابعة المسار المهني للقضاة”.