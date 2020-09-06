الدستور الجديد ينسجم مع متطلبات بناء دولة عصرية ويلبي مطالب الحراك

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأحد أن الوعود الانتخابية هي التزامات صادقة تجسد ميدانيا في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة ورزنامة محددة تستدعي التحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة مبرزا أن مشروع تعديل الدستور التي تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل.

ب.ع