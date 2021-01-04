الدرس الرباني والتاريخي من حادثة عياش

بقلم: جمال نصرالله

سوف تبقى واقعة عياش محجوبي بأم الشمل (المسيلة)واحدة من المواعظ وعِبرة ناصعة في تاريخ الجزائر…لا لشيء سوى أنها ألمّت وأحاطت بعدة عناصر..نذكر على سبيل المثال منها التلاحم الشعبي والتآزر الذي لازال عضدا قائما في نفوس كل الجزائريين.

ومن جهة فقد فسرت هذه الحادثة عن أن الفرد في الجزائر العميقة لا زال يتذوق في يومياته مرارة الشجن والحسرة بل فقدان الأمل.وأن الغالبية العظمى لا تشعر بمواطنتها بل محرومة من أبسط حقوقها.والأكثر من ذلك مازالت تتكبد بدائية العيش في زمن الأنترنات والثقافة الرقمية .وكأن بالفوارق الاجتماعية قدر محتوم.كان ولابد من تقبّلها وتجرعها.لأنها واقع صرِف ؟ا وهذا لربما ما أوجد لدينا اليوم مصطلحا سياسيا يُنعت بمناطق الظل..وهو أنجع تعبير عن أن الجزائر الجديدة تتوخى وتأمل في استرداد الطبقة الوسطى ضمن السُلّم الاجتماعي…. وهذا لأجل القضاء على فجوة عميقة عشناها لعشريات مضت تتأرجح بين مفهوم الفقر المدقع في الطبقات الدنيا وبين ثراء فاحش مسلوب الارادة وفظيع في ألوانه وأشكاله المفزعة؟ا

ومادام أن هذا الفرد لا يستطيع أن يكون مكتفيا ذاتيا فكيف له أن يفكر في مسائل أخرى كالزواح والعمل القار والدخل الضامن لحاجياته….زيادة عن هذا فقد بيّنت حادثة عياش بأن الجزائر كدولة وأجهزة ومؤسسات لا تزال بعيدة كل البعد عن تغطية ومواكبة حتى لا نقول صد ومواجهة الأخطار من حولها, وبالطرق الأسرع والأنجع…فالزمن عامل مهم في إيفاد الحلول…ونقصد بأنه لو كانت دولتنا يومها تتوفر على معدات وأحدث التقنيات في مجابهة الكوارث لما بقي واحدا مثل عياش ثمانية أيام كاملة تحت الأنقاض ,يصارع ألمه داخل أنبوب لا يجد من منقذ له.(إلا وهو جثة هامدة) وقد شاهد الجزائريون كم من حالة مماثلة في العالم تم انقاذها خلال سويعات…. العبرة في حكاية عياش كذلك فقد أظهرت أن الإنسان دائما وأبدا هو الأصل في الأشياء يوم لا ينفع لا مال ولا مركبات فالنفس غالية عند الجميع وبعدها تهون كل المغريات الدنيوية..بعيدا عن شيء اسمه أجل وكتاب.

ثم أضف بالقول بأن الحادثة نفسها هي تحذير رباني ظاهر لكل من يعتقد نفسه عن أنه خارج المواطنة وبإمكانه أن يدوس على رقاب الجميع, ويجعل منهم عبيدا وخدما أي لأولئك المتجبرين والبارونات ممن عاثوا فسادا في طول وعرض هذا الوطن.وجعلوا من

مآسي الغالبية حتما مقضيا؟ا حادثة مثل هذه وقد سجلها التاريخ بأحرف من ذهب سوف تظل حاملة لعدة معاني في الحياة الدنيا إلا من أبى وتجبر.فهي مثلما تعتبر درسا سماويا للأفراد أنفسهم هي من جهة صفعة لمرؤوسينا حتى تستيقظ ضمائرهم المشلولة حتى لا نقول الميتة في أداء مسؤولياتهم على أكمل وجه.وما بربك بغافل عما تفعلون.

لقد أبان لنا التاريخ الاجتماعي للجزائريين عن أن جلهم ظل يتكبد معاناته الداخلية نتيجة الاهمال التقاعس العلني المفضوح خاصة من رؤساء البلديات والولاة..فمنهم من يجاهر بذلك ومنهم من يتكتم وكله عزة بالنفس..وكل ذلك يعود للغياب التام بل للقطيعة الموجدة بين المسؤول والمواطن,هذا على الرغم من تنبه السلطات العليا عندنا إل موطن هذا الخلل إلا أنها ظلت واقعا حيا وملموسا..بحكم العقليات المعششة بالوراثة..ولا يمكن القضاء عليها حتى تصير سلوكا يوميا مرتبطا بالوعي …إلا بالتعجيل في إنزال أوامر تطبيقية حيز التنفيذ..ومن يعاكسها أو يعمل بغيرها وجب قلعه كالمسمار الصدىء ومعاقبته أمام الملأ..حتى يكون عبر للذين من بعده ….وهذا ما ذهب إليه رئيس الجمهورية في آخر خرجة له..وهي أمرية الالتزام بتنفيذ سياسة الجزائر الجديدة التي تتوخى كرامة وعزة الفرد الجزائري…بدءا من العمق ..أي من الأحياء الفقيرة والمداشر والأرياف. وإلا شاهنا وسمعنا بآلاف الحوادث من حادثة عياش…الذي نتمنى لوالده الشفاء العاجل وهو الآن طريح الفراش.