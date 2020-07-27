* الدراسة ستستأنف حسب خصوصية كل جامعة





استبعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان تأجيل الدخول الجامعي ، مؤكدا بأن الدخول الجامعي سيكون يوم 23 أوت المقبل، معلنا بأن الدراسة ستستأنف حسب تطور الوضعية الوبائية، إضافة إلى التخصصات وتعداد الطلبة.

إعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن التوطين الجغرافي للجامعات سيلعب دورا هاما في استئناف الدراسة سواء تعلق بالجامعات الواقعة في الجنوب أو في الشمال، لافتا بأن قطاع العلمي ساهم في جهود مواجهة تفشي وباء كورونا منذ البداية، كغلق الجامعات واعتماد التكوين عبر المنصات الرقمية.





إيمان لواس