الدخول الجامعي الجديد يكشف نقائص الخدمات الجامعيات وتحقيقات جمة قد تعصف باطارت القطاع

تأخر الإعلان عن الصفقة قد يحرم الطلبة من النقل بتلمسان وصفقات اللحوم تفجر العديد من مديريات الخدمات الجامعية وبن زيان مطالب بالتدخل .

كشف الدخول الجامعي الجديد الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع الخدمات الجامعية والذي يشهد فوضى عارمة ، تكشف عن سوء التسيير وعدم التحكم في التسيير الجيد للخدمات الجامعية التي تستنزف الملايير من الدينارات التي من المفرض انها تحول الى الطالب الا ان الواقع عكس ذلك ، بفعل وجود عصابات استغلت الفوضى لنهب المال العام وتحويله الى ملكية خاصة كل حسب درجة مسؤوليته ، الامر الذي جعل العديد من المنظمات الطلابية والنقابات العمالية تطالب الوزير عبد الباقي بن زيان للتدخل العاجل قبل انفجار الوضع على خلفية فش المدير العام للخدمات الجامعية بشير درواز في حل المشاكل التي تسود قطاعه .

ـ تأخر الاعلان عن منح صفقة النقل بولاية تلمسان قد يحرم الطلبة من التنقل بفعل فشل التسيير:

رغم ان السنة المالية على وشك الانتهاء ومعها صفقة النقل المبرمة مع شركة طحكوت ، الا ان مدريتي الخدمات الجامعية بولاية تلمسان لاتزال لم تعلن عن منح صفقة النقل التي تم الاعلان عنها والتي من المفروض ان تقدم قبل 10 ايام لضمان حق الطعون ففي الوقت الذي لاتزال مديرية الحدمات الجامعية لم تعلن عن الصفقة التي ضمت 77 حافلة والتي اسرت مصادر مقربة انها قسمت الى عدة محاور ، ولم يعلن عنها الى غاية اليوم ما قد يخلق مشكلا عويصا في حالة ما اذا تم اعتماد الطعون التي من المفروض ان اجلها 10 ايام وهو ما يجعلنا نصطدم بدخول السنة المالية الجديدة ومعها ، دخول في مشكل جديد للنقل ، من جهة اخرى نجدان الصراع قد اندلع ما بين لجنة النقل ومدير الخدمات الجامعية منصورة التي يبدو ان قبول طعن مؤسسة طحكوت قد اخلط الامر بفعل عدم مطابقة دفتر الشروط مع قرار المنح الذي رفضت اللجنة المصادقة عليه والاعلان عن المنح المؤقت ، في الوقت الذي تفصلنها 10 ايام فقط على نهاية عقد مؤسسة طحكوت وهو ما سيجعل الطلبة يواجهون مشاكل في النقل في حالة وجود طعون التي تستوجب 10 ايام ، يحدث هذا في الوقت الذي عرفت تلمسان مشاكل عويصة مع النقل الجامعي حيث لاتزال نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان تحقق مع مدراء خدمات جامعيين سابقين في ملف النقل مع شركة طحكوت ، وسبق وان تم ادانة مدراء اقامات لتورطهم في رحلات وهمية مع صاحب مؤسسة خاصة وبعض المنظمات الطلابية التي تصطاد في المياه العكرة على حساب مصالح الطلبة.

ـ صفقات اللحم تجر عدة أطارات الى العدالة بتهم نهب المال العام وتبديد الاموال والوزارة مطالبة بالتحقيق

ناشدت اطات ومنظمات طلابية بالتدخل العاجل من اجل انقاذ القطاع من الفساد والفاسدين في ظل وجود اغلب مدراء الخدمات الجامعية ومدراء الاقامات تحت طائلة المتابعات القضائية بتهم الفساد وسوء التسيير بتواطؤ ممونين خاصة مادة اللحم التي تحولت الى طريق للثراء لبعض المسؤوين الفاسدين و، باب لنهب المال كل حسب منصبة وحسب درجة امكانياته ، ففي الوقت الذي انفجرت خلال الاسابيع الماضية قضية اخراج كميات من اللحوم الحمراء من احدى اقامات منصورة بتلمسان والتي جرت 04 اطارات من مديرية الخدمات الجامعية الى السجن ، وقبلها لاتزال التحقيقات القضائية لمصالح الامن تحقق في ملف تزويد احدى الاقامات باللحوم الحمراء بطريقة ممشبوهة وغير قانونية والتي رفضها مدير الاقامة الذي سرعان ما تم عزله ، نجد ان العديد من المننظمات طالب بالتحقيق في صفقات اللحوم التي دخلت الاقامات بكميات مضاعفة وبعيدة عن حقيقة استهلاك الطالب الجامعي ، هذا في الوقت الذي تعرف اغلب مديريات الخدمات الجامعية ذات المشكل ، ففي الاغواط لاتزال التحقيقات جارية في صفقة 11 مليار نفس الوضع تعرفه مديرية الخدمات الجامعية ببشار حيث ان تحقيقات امنية دقيقة متعلق بالاطعام خاصة في مجال اللحوم ، نفس الاجواء تشهدها مديرية الخدمات الجامعية بالبيض حيث نجد مطعما وحدا لاقامتين ما نجم عنه تجاوزات كبيرة ، ولم تختلف الاوضاع بسيدي بلعباس ووهران التي تبقى مديريات الخدمات بها طريقا للاسترزاق عوضا لخدمة الطالب.

أقامات مهترئة واخرى لاقامة الغرباء والامن غائب والطالب الضحية الوحيد :

رغم النداءات المتكررة للمنظمات الطلابية للوزارة من اجل التدخل قبل الدخول الجامعي للمطالبة بتحسين الاوضاع الا ان ذلك ما لم يتم حيث لاتزال العديد من الاقامات الجامعية مهترئة ، ففي وهران هناك اهتراء كبير في العديد من الاقامات واخرى تعيش وضعية مزرية ، حيث تم غلق اجنحة كاملة باقامة البدر و2000 سرير للاناث في حين تم اغلاق الاقامة الجامعية المقياسي التي تحولت الى سكنات فوضوية بالسانية كما تم غلق الاقامة الجامعية ايطو في حين تبقى الاقامات الجامعية اسطو 01 و02 و03 تعاني الاهتراء بمعية الاقامة الجامعية بلبوري و أونساب كما تعاني اغلب الاقامات من اهتراء تجهيزات الطبخ والتدفئة ونقص المياه ،أما بتلمسان فان الاقامات الجامعية لاتختلف عن سابقتها حيث لاتزال الاقامة الجامعية بختي عبد المجيد مغلقة منذ انفجارها سنة 2012 متسببة في مقتل 10 طلبة رغم ترميمها ب12 مليار ، في حين تعيش العديد من اجنحة الاقامة الجامعية صوفي منور بشتوان التي تعتبر اقدم اقامة بالولاية وضعية خطيرة نتيجة تصدع الجدران واخرى ايلة للانهيار ، نفس الوضعيةى تعرفها الاقامة الجامعية 19ماي 1956 التي تعيش الطالبات فيها تحت تهديد الموت تحت انقاض الجدران المهددة بالسقوط، في حين لاتزال الاقامة الجامعية 900 سرير تستقبل الطلبة رغم وجود قرار بغلقها ، اما عن التجهيزات فنرى ان لوازم الايواء قديمة وناقصة خاصة بالاقامة الجامعية البشير الابراهمي ، في حين ان اجهزة الاطعام غير صالحة في اغلب الاقامات ال13 ، أما بسعيدة ، فهي الولاية الوحيدة التي لم تستفذ من مبالغ الترميم منذ 2012 لتبقى في وضعية لاتحتاج لان تكون مقرا للايواء ، وفي سييدي بلعباس فلايختلف الوضع بل ان هناك اقامات تستوجب التهيئة واخرى منعدمة التجهيزاتخاصة في المطاعم التي تدهورت وضعية ادوات الطهي كما نجد غياب الحماية واسوار الامان ما جعل الاقامات عرضة للنهب والسرقة وكانت عملية نهب اجهزة التدفئة من احدى الاقامات في الاونة الاخيرة هي النقطة التي كشفت الملف وفجرت الوضعية ، نفس الوضعية تعيشها الاقامات الجامعية بكل من مستغانم وغليزان وشلف التي لاتزال بعض الاجنحة بالاقامة الجامعية 3 باولاد فارس مغلقة رغم ان هده الاقامة عرفت ازدهارا وتطورا في الثلاث سنوات الاخيرة ، من جهة اخرى نجد الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه تعيشها اغلب الاقامات بكل من وهران عنابة ، تبسسة وحتى سطيف ، من جهة اخرى تحولت الاقامات بالمدن الكبرى كالعاصمة ، وهران ، قسنطينة ، عنابة وسطيف مأوى لمن لا مسكن له من عمال البناء والمقاهي والحافلات من دون الطلبة ما خلق ازمةى ومرحلة اللاأمن خاصة في ظل تسجيل العديد من الحوادث الاليمة داخل الاقامات على غرار الاعتداءات والاعتداء الجنسية …

التسيير الاعرج يجر العديد من مدراء الخدمات والاقامات الى المتابعات القضائية والرقابة الامنية والوظيف العمومي مطالب بتفعيل القانون :

تعيش اغلب مديريات الخدمات الجامعية سوء التسيير فقد تبين ان اغلب مدراء الاقامات الجامنعية والخدمات الجامعية متابعين قضائيا أو محل تحقيق على غرار مدير الخدمات لتلمسان المتابع في قضية النقل الجامعي ، ومدير منصورة الذي يوجد محل تحقيق في قضية ادخال لحوم الى احدى الاقامات بدون شهادة طبية ، وفي حين نجد مدير اقامة بمنصورة محكوم عليه جزائيا بالحبس الموقوف النفاذ ولايزال يمارس مهامه ، في حين تم وضع مدير الخدمات الجامعية رفقة مديرة اقامة تحت نظام الرقابة القضائية بعين تموشنت ، ،أكثر من هذا نجد مدير الخدمات للاغواط متابع في قضية تبديد 11 مليار ، كما يجري التحقيق مع مدير الخدمات الجامعية لبشار ، ناهيك على متابعة مدير خدمات جامعية في غليزان ومستغانم ، ومدير حاليا يشغل منصب مدير خدمات جامعية بوهران ، كما سبق وان تم اقالة مديرة خدمات جامعية بمعسكر، وتحقيق اخر في قضية اجهاض وقتل مولود انبته طالبة داخر الاقامة الجامعية باشراف من منسق الاطباء التابع لمديرية الخدمات ، كما نجد تحقيق اخر بشلف وسجن زوجته التي كانت تشغل مديرة بتهمة الرشوة ، ناهيك على وجود العشرات من الملفات الثقيلة بالاقامات الجامعية التي عمر مديروها بها لاكثر من 10 سنوات دون تحسين وضعيتها و ستستقبل الطلبة رغم انها قنابل موقوثة قد تتسبب في كارثة حقيقة تتجاوز كارثة اقامة بختي ، وذلك نظرا لوجود اقامات مهددة بالانهيار وستستقبل الطلبة ناهيك عن سوؤء التسيير ونهب المال العام العام الا ان المديرية العامة للخدمات الجامعية فششلت في تطهر قطاعها ما يستوجب تدخل الوزير لاستحدات تسيير جدري في القطاع والقضاء على بؤر الفساد التي تهدد بتفجير الوضع في اية دقائق خاصة في ظل تكاثف المنظمات الطلابية للمطالبة بحق الطالب في خدمات راقية

محمد بن ترار