الداخلية: “ستتخذ قرارات من أعلى مستوى لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج”

أكد المدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، برتيمة عبد الوهاب، اليوم الأربعاء، أن السلطات العليا للبلاد ستتخذ جملة من القرارات لإجلاء المواطنين الجزائريين العالقين بمطارات الخارج وخاصة في اسطنبول بتركيا.

وطمأن برتيمة عبد الوهاب، خلال نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الأولى عائلات الجزائريين العالقين بمطار اسطنبول، مؤكدا أنه سيتم إجلاؤهم، وأن الدولة الجزائرية لن تفرط في أبنائها حتى في لحظات الصعبة.

وفي نفس السياق، استنكر المتحدث الأبواق الناعقة والأقلام المناوئة لكل مجهودات الدولة التي أكد عليها رئيس الجمهورية، مشيرا أن “لا ينكر الجميل إلى الجاحد”.