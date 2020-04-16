الداخلية تخصص نافذة عبر موقعها للجزائريين العالقين في الخارج

خصصت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نافذة عبر موقعها الإلكتروني للجزائريين العالقين في الخارج، بسبب الإجراءات المتخذة عالميا جراء وباء كورونا.

ودعت البعثات الديبلوماسية الوطنية، جميع الجزائريين العالقين في الخارج والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، إلى ملء استمارة المعلومات، التي تتضمن رقم جواز السفر و رقم التعريف الوطني، إضافة إلى الموافقة على إجراءات الحجر اللازمة.

للإشارة فإن السلطات، أجلت منذ تفشي أزمة كورونا، وتعليق الرحلات الجوية عبر مختلف مطارات العالم، قرابة 10 آلاف مواطن كان عالقا في الخارج.