الداخلية تأمر ولاة الولايات ال29 بمنح 48 ساعة للمواطنين بالرجوع الى ولاياتهم

فيما يستنى من الإجراء ناقلوا الجثامين وسيارات الامن والاشغال العمومية والبناء

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية بالولايات ال29 التي تقرر منع التنقل منها واليها أمام المواطنين المقيمين بذات الولايات مهلة 48 ساعة من اجل الدخول الى ولاياتهم تنتهي مع منتصف ليلة الجمعة ،أما طالبت بإمهال المواطنين الموجودين بإقليم الولايات ويقيمون خارجها نفس المدة لمغادرتها قبل مباشرة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

حيث سيتم نصب حواجز امنية لمراقبة الحركة بالطرقات من اجل ضمان التقيد بالقوانين ومنح الحركة من داخل هذه الولايات لضمان محاصرة الوباء والقضاء على مسببات توسعه الى كافة انحاء الوطن ، من جانب اخر اشارت الاوامر انه يستثنى من هذه الاجراءات عمال الاشغال العمومية ، والبناء والنظافة ونقل الجثامين بالاضافة الى الحماية المدنية وسيارات الاسعاف ،عمال مؤسسة الكهرباء والغاز والامن والدرك الوطني والجمارك الجزائرية وسيارات الجيش الوطني الشعبي.

محمد بن ترار