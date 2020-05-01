الخيارات الاستراتيجية المُتاحة للدول العربية بعد “كورونا”

* إما التموضع أومواصلة التقوقع

أ/ أوصيف بلال باحث دكتوراه في العلاقات الدولية*

خلّف وباء “كوفيد 19” الكثير من التداعيات دوليًا وعربيًا على وجه التحديد، فقد حتّم على صانعي السياسات العامة بالدول العربية بمختلف أنظمة حُكمها سواء الملكية أو الجمهورية ضرورة وحتمية إعادة صياغة المفاهيم المتعلقة بالأمن الوطني والمجتمعي بما تُمليه المصلحة الوطنية حكومة وشعبا، بدلاً من الاهتمام بالتداعيات الفوق وطنية، فقد سعت الدول العربية وكيّفت سياساتها الاقتصادية والصحية والأمنية وحتى سياساتها الخارجية منها، بما يتماشى ويتوافق مع مخرجات الوباء العالمي، فقد أعادت السلطات التنفيذية بالبلدان العربية رسم خارطة تمركز الدول العربية التي عدّلت من سياساتها الداخلية والخارجية وفق لإمكانياتهاوخططها التكتيكية والاستراتيجية باللجوء الى الصين التي أصبحت سوقًا عالميًا خصبًا للتقليل من أضرار الوباء المذكور.

وعاد المفهوم السياسي “الدولة الى الداخل” مُجددًا للبروز بشكل غير مسبوق -منذ اتفاقية واستفاليا 1648-، وفي خضم توتر واضطراب عال في درجة العلاقات الدولية في الألفية الثالثة بين القوى الكبرى بسبب الأزمة الصحية العالمية، من خلال لجوء الدول العربية على وجه الخصوص الى الاهتمام بالشأن الداخلي وفقط دون التوجه الى الحدود الخارجية، فقد لجأت الدول العربية الى غلق حدودها البرية، البحرية والجوية بصورة اضطرارية من أجل احتواء الوباء في أقرب وقت والخروج بأقل الأضرار الممكنة ومحاولة الاستثمار في الأزمة من أجل انتاج منظومات صناعية وصحية تتناسب مع المطامح والمطامع الوطنية.

فمساءلة “السيادة الوطنية” بالنسبة للمجتمع السياسي أصبحت مُكرسة على أحسن وجه من خلال اهتمام الدول بشؤونها الداخلية في معالجة الأزمة واتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب دون التأثر بالبيئة الخارجية، فمعضلة تنامي ضحايا الوفيات من شأنه أن يُعري السياسات غير السوية بالنسبة للدول العربية، فقد استغل صانع القرار جُملة الحوافز من أجل تعزيز حظوظ منع انتشار الوباء بالإقليمي الوطني، الى جانب تذليل الحواجز بالسياسات الاستعجالية الاستثنائية من خلال تثمين الفرص المحلية. فلم تعد في الوقت الراهن الأزمة السورية تشغل الرأي العام العالمي ولا صعوبة الانتقالي الديموقراطي في السودان يهم المجتمع الدولي ولا الفشل الدولاتي في ليبيا يعني مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فكل كيان سياسي مهتم بأوضاعه الداخلية ومُتحزم لتفادي التأزم صحيا وهذا هو الأهم.

إنه من الاجحاف والقصورعلميًا وعمليًا أن نضع الدول العربية قاطبةُ في سلة واحدة أمام دراسة أبعاد ومخرجات وباء “كورونا 19” بالنظر الى اختلاف درجة قوتها الاقتصادية والعسكرية واختلاف مستوى منظوماتها الصحية ودرجة الجاهزية وكذا العلاقات الخارجية الإقليمية والدولية، فاختلاف ردود الفعل من الدول العربية في التعاطي مع الوباء ناتج من تعدّد السياسات المنتهجة وقوة صانع القرار بالتنبؤ بالأزمات والهزات سواء أكانت صحية أو طاقوية ومدى قدرته على مواجهتها حين تستدعي الضرورة، غير أنه بالإمكان الخروج بمؤشرات ضبطية لدراسة الوضع الحالي، فأغلبية الدول العربية تعتمد على “اقتصاد الريع” وأكثر من مدخلاتها من عائدات النفط والغاز بنسبة كبيرة جدا، أي أن اقتصاداتها مرتبطة بالسوق العالمية وهي التي تشهد أسعارها أدنى مستويات لها في الأشهر الجارية، مما جعلها تعاني الهشاشة والضعف والقصور في الموارد المالية في الوقت الراهن، إلى جانب التأثر بالأزمة الصحية العالمية.

فالدول العربية باتت أمام مهمة استغلال العلاقات التاريخية والاقتصادية والعسكرية كل منها على حدى ووفقا لاستراتيجيات صانع القرار بها من أجل الاتجاه الى احدى القوى العالمية الكبرى البارزة بمناسبة جائحة كورونا في ظل المساعي لإعادة تعريف موازين القوى دوليا، فالأمر الأكيد أنّ سياسات عدم الانحياز الى الأقطاب العالمية لن تكون في نسخة جديدة مثل سابقاتها من صراع القوى الكبرى ، بل انّ التموضع والتموقع سيكون إحدى الخيارات المتاحة و المتوفرة للدول العربية من أجل حفظ مصالحها ودعم جهودها لمنع انتشار الوباء وحفظ مكان لها على الأقل على الأمد القريب والمتوسط، بدلاً من التقوقع الذي سيجعلها في عزلة بعيدا عن التأثيرات الدولية بما تحميله من فرص وتهديدات على جميع الأصعدة.

والجزائر، أثبتت من خلال السياسات المنتهجة لمواجهة جائحة ” كرونا 19″ على أنها قوية داخلية وخارجيا وتملك لاعبون يُجيدون فن إدارة الأزمات لحدّ الآن والمتمثلة في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف أطيافها وكفاءات علمية وطنية ومجتمع سياسي ومؤسسات أمنية فعّالة ميدانيا من خلال استباق الأحداث بالمبادرة في مواجهة الوباء على المستوى العالمي باتخاذ التدابير الوقائية قبل اللجوء الى التدابير العلاجية. فتلاحم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بصناعة المواد الكحولية وورشات الخياطة لخياطة الواقيات، ومخابر الجامعات لاختراع الأجهزة التنفسية الاصطناعية والمواد المعقمة، ومؤسسات الأمن العمومي من أجل تطبيق إجراءات الحجر الصحي واقتناء المستلزمات الطبية من الصين وكذا وسائل الاعلام بالتوعية والتحسيس بخطورة انتشار الوباء وكيفية الوقاية منه، كلها وُلدت من رحم الأزمة الصحية ، فعلى صانع القرار في الجزائر أن يعمل على تعزيز المناخ الخصب لهؤلاء وغيرها من أجل تطوير قدراتهم العلمية و العملية و الاستثمار في الموارد البشرية بما يخدم الصالح العام، فاليوم اقتصاد البديل هو البديل الأنسب ، فالمخابر العلمية والمنابر العملية هي أسلحة نتجت كمنحة في ظل محنة وينبغي أن تكون مستقبلاً أرقام ضمن معادلة “الجزائر أمنة بشعبها قوية بمؤسساتها”.

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