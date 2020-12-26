الخنازير البرية تعبث بالمحاصيل الفلاحية بمنطقة بلعسل بوزقزة

تكبد الكثير من الفلاحين بمنطقة بلعسل بوزقزة في ولاية غليزان، خسائر فادحة في محاصيلهم الفلاحية بسبب عبث الخنازير بحقولهم والتي خلف إنتشارها موجة إستياء كبيرة وسط شريحة واسعة من الفلاحين.

وإشتكى الكثير منهم في تصريحات خاصة للوسط من ما باتت تعرض له حقولهم الفلاحية من خسائر وصفوها بالدمار الذي الحقه الخنزير البري الذي عبث بالأراضي الفلاحية والمحاصيل.

وتاسف الفلاحون من عدم تدخل المصالح الفلاحية لأجل متابعة الوضع واتخاذ بعض الإجراءات القانونية بخصوص برمجة حملات صيد ومكافحة هذا الحيوان الخطير الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لمحاصيلهم الفلاحية وحياتهد ايضا.

ويطالب هؤلاء الفلاحين من السلطات الولائية بضرورة بالتدخل العاجل لبرمجة حملة مكافحة الخنازير والقضاء عليها لانتشالهم من الوضع الراهن.

وعلى امل ان تجد نداءاتهم آذانا صاغية يبقى فلاحو منطقة بلعسل يتكبدون خساىر فادحة أثرت كثيرا على نفسيتهم ومحاصيلهم ايضا.

أمين بن لزرق