الخميس 14 ماي .. يوما عالميا للصلاة يجمع كل الديانات للدعاء لرفع وباء “كورونا”

أعلنت “اللجنة العليا للأخوة الإنسانية”، عن تنظيم يوم عالمي للصلاة بتاريخ 14 ماي المقبل، يجمع كل الديانات، للتضرع لله أن يرفع الوباء عن الإنسانية ويعيد إليها الأمن والاستقرار.

ووجهت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد، نداء عالميا إلى جميع الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم بأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير كل فرد في مكانه وحسب دينه ومعتقده من أجل أن يرفع الله هذا الوباء، وأن يغيث العالم من هذا الابتلاء وأن يلهم العلماء لاكتشاف دواء يقضي عليه، وأن ينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.

ودعت اللجنة، المؤمنين من الطوائف الدينية كافة، إلى أن يكون يوم الخميس الموافق 14 ماي الجاري، يوما عالميا للصلاة من أجل الإنسانية وناشدت القيادات الدينية كافة وجموع الناس حول العالم الاستجابة لهذا النداء الإنساني والتوجه إلى الله عز وجل بصوت واحد، من أجل أن يحفظ البشرية وأن يوفقها لتجاوز هذه الجائحة.