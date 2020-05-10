الخطوط الفرنسية تخصص رحلة جوية يومية من الجزائر ابتداء من الغد الأولىالإقتصاد عن إلياس بن عبيد في 10 مايو 2020 6 قررت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، تخصيص رحلة جوية يومية من الجزائر العاصمة نحو فرنسا، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 11 ماي. وحسب بيان سفارة قرنسا لدى الجزائر، يأتي هذا نظرًا للعدد الكبير جدًا من طلبات الحجز التي تم تلقيها ومعالجتها. 2020أحوال الطقسالأزمة الإقتصاديةالجزائرالجزائريون العالقون في تركياالسلعالطائرة العسكريةالمساعدات الصينية 6 شارك FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestEmail