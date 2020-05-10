الخطوط الفرنسية تخصص رحلة جوية يومية من الجزائر ابتداء من الغد

قررت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، تخصيص رحلة جوية يومية من الجزائر العاصمة نحو فرنسا، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 11 ماي.

وحسب بيان سفارة قرنسا لدى الجزائر، يأتي هذا نظرًا للعدد الكبير جدًا من طلبات الحجز التي تم تلقيها ومعالجتها.