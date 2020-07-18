الخطوط الجوية تباشر في تمديد تذاكر السفر للمواطنين وسط احتجاجات وتهديدات بالمتابعات القضائية .

باشرت مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية في تمديد صلاحيات تذاكر السفر للمواطنين على مستوى مكاتبها بفعل تمديد حجر الرحلات الجوية للاسبوع الرابع على التوالي وسط احتجاجات كبيرة للمواطنين وصلت الى حد المشادات والتهديد باللجوء الى القضاء.

هذا واشار اطار سامي من الخطوط الجوية الجزائرية في اتصال هاتفي مع الوسط ان مؤسستهم بريئة من تأخير الرحلات واو الغائها وانها لاتتحمل وزر الكرونا لوحدها خاصة وانها المتضرر الوحيد من الغاء 4357 رحلة ألغيت بين شهري مارس وأفريل كلفت الجوية الجزائرية 16.3 مليار دينار بالاضافة الى الغاء عشرات الرحلات ما بين جوان وجويلية ، واضاف حيث انه كان من المفروض ااغفراج عن الرحلات خلال اادسبوع الثاني من شهر جوان لكن دون جدوى فمكاتب الجوية الجزائرية سجلت الرحلات باسعار معقولة سواء نحو اوربا او العالم العربي لكن مشكل الوباء ال دون تنفيذ هذه الرحلات .

هذا ويوجد مئات الجزائريين المغتربين العالقين بسياراتهم في الجزائر وصارو مهددين بالجوع بعد نفاذ اموالهم ، خاصة وان الخطوط البحرية هي اابخرى مغلقة ولايمكنها ااكبحار قبل شهر سبتمبر المقبل بعدما بلغت خسائر الشركة الوطنية للنقل البحري بلغت 90 مليون دينار واصبحت مهددة بالافلاس .

محمد بن ترار