الخطوط الجوية الجزائرية.. تمديد فترة توقف رحلات الى “اشعار جديد”

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس الأربعاء عن تمديد فترة توقف رحلاتها المنتظمة الوطنية و الدولية التي كان من المقرر إلى غاية 5 أبريل الجاري إلى “إشعار جديد”, حسب ما أفاد الناطق الرسمي للمؤسسة, أمين أندلسي و أوضح اندلوسي في تصرح أن “استئناف الرحلات الجوية الذي كان مقررا يوم 5 أبريل الجاري, تم تأجيله إلى إشعار جديد”و ذكر المسؤول أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت قد قررت يوم 19 مارس المنصرم توقيف جميع رحلاتها الدولية مؤقتا, في حين أن الرحلات الوطنية تم إلغاؤها منذ 22 من نفس الشهر و اتخذت هذه الإجراءات -حسب نفس المصدر- وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, بغرض تعزيز الحماية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19 ) عبر التراب الوطني.