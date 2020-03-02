الخطوط الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها مع الصين ؟!

استأنفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، رحلاتها إلى الصين، بعد توقف دام لشهر كامل إثر تفشي فيروس كورونا.

وبحسب جدول الرحلات بمطار بكين، فقد انطلقت صباح اليوم رحلة من الصين باتجاه مطار هواري بومدين والتي من المرتقب أن تصل في حدود الساعة 14 زوالا.

وأعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، يوم 03 فيفري الماضي، تعليق جميع الرحلات باتجاه الصين، بسبب انتشار فيروس “كورونا” خاصة في مدينة ووهان.

وجاء هذا القرار مباشرة بعد إجلاء الجالية الجزائرية إضافة إلى رعايا تونسيين وليبيين و موريتانيين، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.