الخطوط الجوية الجزائرية: أكثر من 1500 رحلة داخلية منذ 6 ديسمبر الجاري

سجلت الخطوط الجوية الجزائرية أزيد من 1.500 رحلة داخلية منذ 6 ديسمبر الجاري إلى هذا اليوم, حيث نقلت 65.468 مسافر نحو مختلف الوجهات, حسبما علم الخميس لدى الشركة الوطنية.

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, قال المكلف بالإعلام للخطوط الجوية الجزائرية, أمين أندلسي, إن “قسم الرحلات الداخلية قد برمج, خلال الفترة الممتدة من 6 الى 31 ديسمبر الجاري 1.578 رحلة داخلية نحو مختلف الوجهات بمعدل 440 رحلة في الأسبوع”, مشيرا إلى “ارتفاع عدد الرحلات مع مرور الأسابيع حسب الطلب”.

و أوضح المسؤول ان كل الوجهات كانت تلاقي إقبالا كبيرا, كاشفا عن تسجيل طلب كبير خلال الأسبوع الأخير لشهر ديسمبر بخصوص كل الرحلات نحو جنوب البلد على غرار تمنراست و ادرار و ورقلة و بسكرة.