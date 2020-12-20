الخطوط الجوية التركية بالجزائر :تنظيم رحلات اجلاء ابتداءا من شهر جانفي

اعلنت شركة الخطوط الجوية التركية بالجزائر انها ستواصل تنظيم رحلات اجلاء كل يوم اربعاء من كل اسبوع و هذا خلال شهر جانفي 2021

بيع التذاكر يكون فقط بمكاتب الخطوط الجوية التركية بالجزائر، وهران و قسنطينة توقيتا من الساعة 09 الى الساعة 16

المسافريين الذين يتم قبولهم :

حاملوالجنسية التركية

الجزائريين الحامليين لبطاقة الاقامة التركية

المسافريين من اجل العلاج مع توفر تأشيرة العلاج

الطلبة المقبوليين في الجامعات التركية

المسافريين الى وجهات اخرى مرورا باسطنبول مع وثائق اثبات

و يمكن للمسافرين الجزائرين الدخول مع رحلاتنا القادمة من تركيا و هذا مع حيازة الاذن بالدخول الى التراب الوطني

مع احترام التدابير الوقائية للحماية ضد تفشي فيروس كورونا covid 19 ، كما انه يجدر الاشارة لالزامية الحصول على تحاليل PCR وهذا لمدة 72 ساعة قبل موعد الرحلة بالنسبة للمسافرين القادمين من الخارج الى الجزائر

نطلب من المسافريين القادمين من اجل اقتناء التذاكر الالتزام بالتدابير الوقائية لأجل سلامتهم و سلامتنا