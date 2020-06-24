الخطوة لها عدة تفسيرات متشابكة

∙ ميلود ولد صديق: التعديل الحكومي لا يعبر على ماهو مطلوب

∙ هواري تيغرسي: اللجوء لتعديل حكومي بعد فشل البعض

∙ بريش عبد القادر: تترجم أولويات الرئيس خلال المرحلة المقبلة

أكد عدة خبراء، خلال حديث جمعهم بيومية “الوسط”، أمس، حول التعديل الحكومي الأخير، الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي مس أربعة عشرة قطاع، كان من بينها وزارات قارة، ووزارات أخرى منتدبة، حيث أجمع المعنيون عند تفكيكهم لدلالات ورموز هذا القرار، أنه لا محالة يعبر عن أولويات الرئيس خلال المرحلة المقبلة، والتي تتطلب تغيير الإستراتيجية التي كانت متبعة في المرحلة الأولى، نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، نتيجة الوباء العالمي “كورونا”، خاصة بعد فشل بعض الوزراء، في الدفع بقطاعاتهم إلى الأمام، آملين في أن تكون الحكومة المقبلة، في المستوى المطلوب، الذي يرقى لتحقيق أمال وطموحات شعبنا، فيما اعتبر البعض أن الساحة السياسية حاليا، تعاني نوعا من التخبط وانعدام البوصلة، نتيجة مثل هذه قرارات، الغير واضحة الغاية، خصوصا في الوقت، الذي يشهد العديد من ورشات الإصلاح المفتوحة، في جل القطاعات، والتي تتطلب حسب الجميع استقرار سياسي منضبط، يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

المحلل السياسي ميلود ولد صديق

التعديل الحكومي لا يعبر على ماهو مطلوب

كشف المحلل السياسي ميلود ولد صديق، أن التعديل الحكومي الأخير هو تعديل غير مفهوم منطقيا، ولا يعبر على ماهو مطلوب، في الفترة الراهنة، لكن الأكيد أن هناك تفسيرات أخرى داخل العلبة السوداء، دفعت برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للإقدام على هذه الخطوة.

كما أورد الدكتور ميلود ولد صديق، في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أن هذا التعديل غريب، لا يخدم بتاتا ورشات الإصلاح المفتوحة، في جل القطاعات، على اعتبار أن المرحلة تتطلب استقرار سياسي منضبط، لسببين هما، أولا أن الرئيس تبون فتح أول ورشة وهي ورشة تعديل الدستور، وهذا يتطلب حد أدنى للاستقرار السياسي، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك نوع من التهادن الاجتماعي، يبعث الثقة في نفوس المواطنين، أما ثانيا فإن الأخطر من ذلك كله، هو أزمة كورونا، التي تفرض على كل القطاعات أن تكون متضامنة مع بعضها البعض، مع توفير مناخ كافي لها، لإيجاد سياسات موائمة للوضع الاجتماعي ككل.

ولفت الباحث والكاتب الأكاديمي، في السياق ذاته، أنت مثلا قطاع التعليم العالي، الوزير بن شيتور عين منذ خمسة أشهر فقط، والجميع يعلم الفترة الحساسة التي يمر بها الحرم الجامعي المشلول، نتيجة كوفيد-19، نظرا لعمل الوزارة الدؤوب لإنهاء السنة الجامعية الحالية، والتحضير للدخول الجامعي المقبل، دون نسيان الطلبة التي تتخبط لتحضير مذكرات الليسانس، الماستر والدكتوراه، ونفس الشيء يلاحظ في وزارات أخرى، مسها تعديل الحكومي.

كما اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن القرار إن دل على شيء، إنما يدل على أن هناك نوع من التخبط وانعدام البوصلة، على الساحة السياسية للبلاد، من خلال قرارات غير واضحة، مشيرا بالمقابل، أن تضخيم الطاقم الحكومي حتى، لا يتماشى مع المقدرات الاقتصادية للجزائر، خاصة أننا في فترة حساسة تستلزم التقشف، وتقليص وترشيد النفقات، مضيفا أن سياسة الإستوزار الشامل لكل الفاعلين في الساحة، بغرض كسب الرأي العام، هي سياسة غير ناجعة، ولن تأتي بأكلها، لأن توزيع الريع على كل الناس، مع إعطاء كل جهة وتيار حقه، من المشاركة السياسية، سيكون للأسف على حساب الجزائر، في الوقت الذي من المفروض أن تكون فيه مصلحة الجزائر، فوق كل اعتبار.

هواري تيغرسي

كان من الضروري اللجوء لتعديل حكومي بعد فشل البعض

قال عضو لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، هواري تيغرسي، أن إستراتيجية الحكومة في المرحلة المقبلة، هي غير إستراتيجية التي كانت متبعة في المرحلة الأولى، لأن البلاد تعاني بدرجة الأولى من مشاكل اقتصادية ومالية، بالإضافة إلى أزمة صحية، ألقت بثقلها على القطاعات ككل، معتبرا أنه كان من الضروري اللجوء لتعديل حكومي، بعد أن تم ملاحظة عدم قدرة بعض الوزراء، على دفع الاقتصاد الوطني نحو الأمام، إلى جانب توقف وتعثر وزارة المالية، من خلال بعض القرارات ارتجالية، في قانون المالية التكميلي، لم تستند إلى الواقع المعاش في بلادنا.

كما أفصح تيغرسي خلال حديثه مع يومية “الوسط”، أنه باعتباره نائب برلماني، وعضو في لجنة المالية والميزانية، فقد طالب بتغيير وزير المالية، معتبرا أنه قرار شجاع لن يندم عليه، منوها بالمناسبة، أن المرحلة الراهنة تقتضي، إيجاد صياغة لتمويل الطبقات الهشة والمتوسطة، في ظل زيادات غير معقولة، في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، خاصة فيما يخص التركيز على الأهداف التنموية وتشجيع العمالة بالنسبة للمهن الحرة، وكذا الشركات في القطاع العام والخاص

أما بخصوص تعيين وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلفا لعبد الرحمان راوية، لفت المتحدث، أنه لا يعرفه شخصيا، لكن يعلم أنه كان محافظ سابق لبنك الجزائر، لا أكثر ولا أقل، في انتظار ما سيقوم به بعد استلام مهامه، كوزير مالية، من مرافقة ميدانية للاستثمار، وإعطاء طفرة فيما يخص هذا الجانب الحساس، في المراحل القادمة، بالإضافة إلى إعادة النظر في السياسات النقدية، لتحسيس المواطن البسيط، في أن هناك مستقبلا، نوعا من ارتفاع في المستوى المعيشي، وتحرير للطاقات الإنتاجية في البلاد – على حد تعبيره -.

في حين، عبر النائب البرلماني بالمقابل عن أمله، في أن تكون الحكومة المقبلة، في المستوى، لتحقيق الأهداف المسطرة، التي تمثل أمال وطموحات شعبنا، الذي لا زال يعاني الأمرين.

بريش عبد القادر

هيكلة الحكومة الجديدة تترجم أولويات الرئيس خلال المرحلة المقبلة

من جهته، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، بريش عبد القادر، أن هذا التعديل الوزاري، جاء لإعطاء ديناميكية جديدة لعمل الحكومة، بعد مرور 6 أشهر على تعيينها، بهدف إضفاء المزيد من الانسجام على عملها.

حيث أفصح بريش، في تصريح ليومية “الوسط”، أنه قد لاحظ أن هيكلة الحكومة الجديدة، تتمحور حول الملفات الإستراتيجية، التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أهمية خاصة، وخص بالذكر، وزارة الإحصاء والرقمنة، وترقيتها لمرتبة وزارة قائمة بذاتها، كذلك الأمر، بالنسبة لوزارة الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي، بالنظر إلى أهمية هذا القطاع، معتبرا أن تعيين البروفيسور شيتور، على رأس هذه الوزارة، أفضل من وزارة التعليم العالي، مشيرا انه سيقدم الإضافة النوعية، بحكم تخصصه و دراساته وأبحاثه في هذا المجال.

كما ذكر المتحدث، في نفس الصدد، أن استحداث وزارة خاصة للمناجم، يدخل في صلب اهتمام الرئيس تبون، بتطوير هذا القطاع الهام، خاصة ما تعلق بالمعادن و الأتربة النادرة، أملا بالمناسبة، أن تكون هناك شراكة إستراتيجية مع الصين، في تطوير الصناعات المنجمية.

في حين، لفت رئيس المجلس الاستشاري، للمنتدى الاقتصادي الجزائري، أن التحدي اليوم هو تحدي اقتصادي، بالنظر للوضع الاقتصادي والمالي العالمي، والوضع الاقتصادي للجزائر، في ظل تداعيات جائحة كورونا، وانعكاساتها الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب حسبه، التحكم في الملفات الاقتصادية، والإسراع في تحريك عجلة الاقتصاد، مع تهيئة بيئة مستقرة ومحفزة على الإنتاج والاستثمار، وهي مسؤوليات تقع على عاتق الطاقم الحكومي، لا غير، منوها بالمناسبة، أن إنشاء وزارة الرقمنة، والإحصاء، واقتصاد المعرفة، شيء ايجابي، سيعزز رؤية الحكومة حول تحقيق التحول الرقمي المطلوب، بما في ذلك رقمنة الإدارة الاقتصادية، وتحقيق التحول المرجو المتمثل في الاقتصاد الرقمي الحديث، الذي سيمكن الجزائر من مواكبة التطورات والتغيرات الراهنة، للتموقع جيدا في السوق العالمية مستقبلا.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أجرى أمسية الثلاثاء، بموجب مرسوم رئاسي تعديلا حكوميا،عرف انتقال وزير الطاقة محمد عرقاب إلى وزارة المناجم، وكذا وزير التعليم العالي شمس الدين شيتور، إلى وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، إلى جانب تعيين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن خلفا لعبد الرحمن راوية، بالإضافة إلى تعيين وزير السياحة محمد حميدو خلفا لحسان مرموري، مع تعيين عبد الحميد حمدان وزيرا للفلاحة خلفا لشريف عماري، وسليمة سواكري كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة برياضة النخبة، خلفا لنور الدين مرسلي، بالإضافة إلى استحداث وزارات منتدبة جديدة، شهدت تعيين محمد شريف بن ميهوب، وزيرا منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف، وتعيين نسيم ضيافات وزيرا منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة، وتعيين ياسين وليد وزيرا منتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة.

مريم خميسة