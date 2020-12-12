الخطر الصهيوني يقترب من حدودنا

لا يجب التسرع في اتخاذ قرار استيراد اللقاح

الأزمة متعددة الأطراف و لابد من تكاثف الجهود

دق الوزير الأول عبد العزيز جراد ناقوس الخطر حول مخططات تستهدف الجزائر، مشددا أن هناك عمليات خطيرة تحدث في الحدود تريد ضرب أمن ،و استقرار الجزائر حذر الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس خلال مشاركته في احتفالية بالأرشيف الوطني بمناسبة ذكرى مظاهرات 11 دبيسمبر، من مخططات تحاك ضد الجزائر تستهدف أمنها و استقرارها، مشددا أن هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا، وفق مخطط خارجي لاستهداف الجزائر.

وقال الوزير الأول أن عمليات خطيرة تحدث في حدودنا تريد ضرب استقرار الجزائر، وأن البلاد مستهدفة من خلال محاولة وصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا ،وشدد عبد العزيز جراد أن هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني والصهيونية إلى حدودنا، داعيا الشعب الجزائري إلى التكاثف وحل المشاكل الداخلية والعمل بتضامن ومحبة وأخوة لإيجاد أحسن طريق للخروج من الأـزمة و أكد الوزير الأول أن الشعب الجزائري يريد الوحدة ،والاستقرار والحرية انطلاقا من احترام ثوابتنا الدينية، مشددا أن المواطنين ،و الطبقة السياسية و النخبة مطالبة أن تكون بالمرصاد والعمل على الحفاظ على الاستقرار من جهة أخرى، ثمن الوزير الأول عبد العزيز جراد الإجراءات التي تبنتها الدولة لمجابهة الوباء منذ بدايته، معتبرا أن الطريقة العلمية التي سيرت بها الجزائر الأزمة الصحية والقرارات التي تم اتخاذها أظهرت فعاليتها ،واعتمدت في دول أخرى وأضاف جراد: “بلادنا مستهدفة وهناك قضايا خطيرة في محيطنا الإقليمي (..) هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني قرب حدودنا”، في إشارة على ما يبدو لاستئناف المغرب، جار الجزائر، تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني.

وأردف: “أكدنا سابقا لمواطنينا أن هناك عمليات أجنبية تريد ضرب استقرار بلادنا، وها هي الدلائل ظهرت عندما نرى على طول حدودنا وفي فضائنا المغاربي والإفريقي عدم استقرار وحروب”ودعا إلى “رص الصف الداخلي لمواجهة استهداف البلاد”، دون توضيح أكثر و بخصوص اقتناء اللقاح، قال جراد :’ لا يجب التسرع في اتخاذ قرار استيراد اللقاح الذي يجب أن يتماشى مع الضمانات الكبيرة ولا يكون عشوائيا”وفي سياق متصل، قال جراد:” يجب أن تتوفر لدينا الضمانات الكافية احتراما لشعبنا ،ومواطنينا وانطلاقا من المقاربة العلمية المتبعة منذ بداية الوباء، و لابد من تكاثف الجهود لتجاوز الأزمة المتعددة الأطراف”و لفت المتحدث أنه ثم الوقوف على القضايا التسييرية والتقنية لإيجاد حلول، وتدريجيا نستطيع مع نهاية الوباء واستقرار الاقتصاد التخلص منها على حد قوله وقال الوزير الاول أن تاريخ 11 ديسمبر محطة من المحطات التاريخية والتي عبر فيها الشعب الجزائري عن رفضه للاستعمار بطريقة سلمية، لافتا أن الشعب Hعطى من خلال هذه الأحداث انه يريد بناء جزائر جديدة تنعم بالحرية والاستقرار والديمقراطية.

إيمان لواس