“الخضر” يخوضون الجولة الأخيرة من تصفيات “الكان” بالبليدة

ج.ن

قام وفد من الاتحاد الجزائري لكرة القدم بزيارة عمل تفقدية إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وذلك تحسبا للخرجة القادمة لـ “الخضر”، وشهد الملعب خلال الفترة الأخيرة العديد من أعمال إعادة التهيئة والتي أشرفت عليها مديرية الشباب والرياضة بالبليدة.

وحسب بيان الفاف فإن والي ولاية البليدة كان حريصا على تقديم تقارير بصفة منتظمة حول التقدم في أشغال الملعب، من أجل أن يكون جاهزا في الآجال المحددة.

ومست عملية الأشغال غرف تغيير الملابس، قائمة الندوات الصحفية والمنطقة المختلطة، مكاتب الحكام ومحافظ اللقاء.

ووفق المصدر ذاته فإنه من المنتظر أن يتم التجديد الكامل لبعض المرافق الخاصة بالملعب بعد تصفيات مونديال قطر 2022.

وينتظر أن يعود المنتخب الوطني الجزائري إلى ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، لِمواجهة المضيف البوتسواني أواخر مارس 2021.

وتُجرى هذه المباراة لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022، عِلما أن “الخضر” كسبوا تأشيرة التأهّل في الجولة الرّابعة، بينما مازال المنتخب البوتسواني يتنافس للظفر بِالتأشيرة الثانية والأخيرة، رفقة زيمبابوي وزامبيا.

وكانت عملية ترميم ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة قد انطلقت في سبتمبر الماضي، بعد تدهور البساط الطبيعي.

وخاض أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بِملعب “5 جويلية 1962″، مواجهة الجولة الثالثة من عمر التصفيات الإفريقية، أمام زيمبابوي منتصف نوفمبر الماضي. في أوّل لقاء رسمي لـ “محاربي الصحراء” بِالمنشأة الكروية العاصمية، بعد غياب دام 13 سنة.

ولم يسبق للمنتخب الوطني الجزائري أن خسر في ملعب مصطفى تشاكر، لا في مباراة رسمية ولا ودية، وأضعف نتيجة حققها محاربو الصحراء بالبليدة كانت التعادل. تشير كل الإحصائيات إلى أنه من الصعب على أي منتخب إفريقي أوعربي أو حتى عالمي التغلب على الخضر في تشاكر.

وخاضت النخبة الوطنية 37 مقابلة بالبليدة لم تنهزم ولو في واحدة في حين تعادلت في لقاءين اثنين فقط وكانا أمام كل من تنزانيا في سبتمبر 2010 (1-1) ضمن تصفيات كاس افريقيا للأمم 2012، وهو التعثر الذي عجل برحيل الناخب الوطني الاسبق رابح سعدان. هذا التعثر المفاجئ للخضر دفع التشكيلة الوطنية الي مواصلة بقية لقاءاتها التصفوية لكأس افريقيا 2012 بكل من عنابة امام المغرب (فوز 1-0) وبـ 5 جويلية امام افريقيا الوسطى (فوز 2-0). بعدها عاد الفريق الوطني الى ملعب تشاكر مجددا في عهد المدرب وحيد حاليلوزيتش مع انطلاق التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2014 وكأس افريقيا 2013 والتي حقق خلالها الخضر الانتصارات. لكن مرة أخرى سجل المنتخب الوطني تعثرا آخرا في تصفيات مونديال.