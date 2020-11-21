“الخضر” يحتلون صدارة العالم في سلسلة مباريات متتالية دون هزيمة

ج.ن

يشترك المنتخبين الجزائري والإيطالي قائمة أكثر المنتخبات صاحبة أطول سلسلة مباريات متتالية بدون خسارة في مختلف ملاعب العالم في الوقت الحالي، برصيد 22 مباراة بدون أية هزيمة، وذكرت شبكة “أوبتا” العالمية، بأن منتخب الجزائر قد أكمل 22 مباراة بدون هزيمة بعد تعادله أمام زيمبابوي بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، فيما وصل منتخب إيطاليا تحت قيادة مديره الفني روبرتو مانشينى، إلى المباراة رقم 22 على التوالي، دون هزيمة، بعد تحقيقه فوزا ثمينا، على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، عن المجموعة الأولى، من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ولعب “الخضر” تحت قيادة جمال بلماضي إلى حد الآن 22 مباراة، حققوا فيها 19 انتصارا وأربع تعادلات وهزيمة وحيدة فقط، ولعبوا 14 مباراة رسمية فازوا بتسعة منها وتعادلوا في أربع وخسروا واحدة فقط، مقابل 8 وديات، فازوا بخمسة منها وتعادلوا في ثلاث، وسجل خط الهجوم في كل المباريات 40 هدفا بينما لم يتلق خط الدفاع سوى 13 هدفا فقط.

وقبل انطلاق سلسلة المباريات التي لم يخسر فيها المنتخب الوطني، كان بلماضي قد قاده في مباراتين قبلها، إذ تعادل في غامبيا أمام المنتخب المحلي في أول مباراة له 1/1، وفاز على البنين بالجزائر بثنائية نظيفة قبل أن ينهزم أمام ذات المنافس 1/0 خارج قواعده.

وأكد “الخضر” أن بطولة أمم أفريقيا التي حققها العام الماضي 2019 في مصر لم تأتِ بمحض الصدفة، بل نتيجة عمل كبير من مدرب قطر السابق، الذي ألبس رفاق محرز شخصية الكبار وهذا بالمستوى المقدم ضد زيمبابوي، مثلما كان الحال ضد في المواجهتين الوديتين ضد المكسيك ونيجيريا.

وفي عهد جمال بلماضي كان المنتخب الجزائري قد عادل الرقم القياسي في سلسلة “اللاهزيمة” المسجل باسم جيل “90”، وهذا عند الفوز على كولومبيا في مدينة ليل الفرنسية، قبل أن يحطم الرقم بشهر بعد ذلك عند الفوز في جابورون على منتخب بوتسوانا ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021 والمؤجلة لعام 2022.

يقدم “الخضر” مستويات متميزة تحت القيادة الفنية للمدرب جمال بلماضي، الذي قاد “محاربي الصحراء” لاستعادة لقب كأس الأمم الأفريقية، العام الماضي في مصر.

وجاءت قائمة المنتخبات صاحبة أطول سلسلة بدون هزيمة في العالم حاليا، كالتالي:

22 مباراة منتخب الجزائر

22 مباراة منتخب إيطاليا

12 مباراة منتخب العراق

11 مباراة منتخب الأرجنتين

10 مباريات منتخب المكسيك

8 مباريات منتخب سلوفينيا

8 مباريات منتخب تونس

7 مباريات منتخب بوركينا فاسو

7 مباريات منتخب مالطا

7 مباريات منتخب المغرب.