الخضر يؤكدون مشاركتهم في كأس العرب للمنتخبات

تأكّد رسميا مشاركة المنتخب الوطني في منافسة كأس العرب للمنتخبات المقررة خلال العام 2021، وذلك بعدما أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو عن منح مجموع 22 منتخبا عربيا موافقته على خوض المسابقة العربية التي سوف تحتضنها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، والتي سوف تكون مرحلة هامة للأخيرة من اجل الوقوف على مدى جاهزيتها لاحتضان منافسة كأس العالم المقررة على أراضي نفس البلد في نهاية العام 2022، وجاء الخضر ضمن قائمة المنتخبات العربية المعنية بالمشاركة في كأس العرب التي سوف تلعب على سبع ملاعب وتجري عبر خوض مجموع 38 مباراة في المجموع على الملاعب التي سوف تحتضن العرس الكروي العالمي بعد عام بالضبط.

ومنحت الاتحادية الجزائرية للعبة موافقتها بعد التنسيق مع الناخب الوطني جمال بلماضي من أجل خوض غمار المنافسة العربية، أين سوف تكون محطة تحضيرية هامة لرفقاء اللاعب عيسى ماندي من أجل التحضير لدخول غمار منافسة كأس إفريقيا للأمم التي تجري بعد شهر واحد من المنافسة العربية والتي يدخلونها على الأراضي الكاميرونية سعيا منهم للدفاع على اللقب القاري الذي أحرزه العام المنقضي في مصر، للإشارة فإن المنتخبات العربية المعنية بامشاركة في كأس العرب تتمثل في كل من الجزائر، مصر، تونس، المغرب، ليبيا، موريتانيا، السودان، الصومال، جيبوتي، جزر القمر، قطر، الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، عمان واليمن.

عيشة ق.