الخضر في التصنيف الثاني ويتعرفون على منافسيهم يوم 5 سبتمبر المقبل

ج.ن

حدد الاتحاد الدولي لكرة اليد، أمس، موعد قرعة بطولة كأس العالم 2021 التي تستضيفها مصر في الفترة بين 13 إلى 31 جانفي المقبل بمشاركة 32 منتخبا، لأول مرة، وأعلن الاتحاد الدولي في بيان إعلامي بأن القرعة ستجرى في القاهرة يوم 5 سبتمبر المقبل، وسيتم تقسيم المونديال إلى 8 مجموعات بمشاركة 32 منتخبا، على أن تقام مرحلة دور المجموعات ويخرج المنتخب الأخير لخوض منافسات كأس الرئيس لتحديد المراكز من 25 إلى 32، وسيتم تقسيم الـ24 منتخبا المتأهلين إلى 4 مجموعات ثم يصعد متصدر ووصيف من كل مجموعة لدور الثمانية بمرحلة خروج المغلوب، ثم تقام مرحلة نصف النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ثم اللقاء النهائي، وأشار البيان إلى إقامة المونديال في أربعة صالات مغطاة في برج العرب بالإسكندرية وملعب القاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، وأعلن الاتحاد الدولي تصنيف المنتخبات المتأهلة كالتالي:

التصنيف الأول: الدنمارك – إسبانيا – كرواتيا – النرويج – سلوفينيا – ألمانيا – البرتغال – السويد

التصنيف الثاني: مصر – الأرجنتين – النمسا – المجر – تونس – الجزائر – قطر – بيلا روسيا

التصنيف الثالث: فرنسا – آيسلندا – البرازيل – أوروغواي – التشيك – كوريا الجنوبية – اليابان – البحرين

التصنيف الرابع: أنغولا – الرأس الأخضر – بولندا – روسيا – المغرب – الكونغو

الديمقراطية – المتأهل الرابع من أمريكا الجنوبية – المتأهل من أمريكا الشمالية، ويتبقى مقعد لأمريكا الجنوبية ودول الكاريبي سيتم حسمه عبر بطولة الفرصة الأخيرة التي تقام في السلفادور في الفترة بين 19 إلى 25 أكتوبر المقبل كما تقام تصفيات قارة أمريكا الشمالية في المكسيك ولم يتم تحديد موعدها بعد، وتوج منتخب الدنمارك بلقب كأس العالم الأخيرة 2019 التي أقيمت في الدنمارك وألمانيا.