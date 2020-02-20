الخارجية تستدعي سفير الجزائر لدى كوت ديفوار

استدعت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس سفير الجزائر لدى كوت ديفوار للتشاور، عقب تصريحات وصفت بـ”المبطنة” لوزير الشؤون الخارجية الإيفواري، حول فتح قنصلية إيفوارية في مدينة العيون في الصحراء الغربية.

وحسب ماجاء في بيان للخارجية الجزائرية ، فقداستدعي سفير الجزائر بكوت ديفوار “عقب تصريحات مبطنة لوزير الشؤون الخارجية الإيفواري، إثر فتح هذا البلد لقنصلية مزعومة في مدينة العيون المحتلة في الصحراء الغربية، ضاربا بذلك عرض الحائط الالتزام الجماعي للبلدان الإفريقية المؤسسة للاتحاد الإفريقي”.

وذكر بيان الخارجية بالتزام دول الاتحاد الإفريقي ” بمبادئ المنظمة وأهدافها المكرسة في العقد التأسيسي، خاصة ما تعلق منها بضرورة الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب والدفاع عن السيادة والوحدة الترابية واستقلال الدول الأعضاء”.