الخارجية: الجزائر ترفض أي تغييرات للحكم المالية خارج الأطر الدستورية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا أي تغييرات غير دستورية للحكم في مالي.

وقال بيان للخارجية، اليوم الأربعاء، الجزائر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في مالي، هذا البلد الشقيق والجار، مؤكدا رفضها لأي تغييرات للحكم خارج الأطر الدستورية.

وذكرت الجزائر، أن موقفها المنبثق من الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007، مؤكدة أنه لا يمكن انتهاك عقيدة الاتحاد الأفريقي بشأن احترام النظام الدستوري.

ودعت الجزائر جميع الأطراف المالية، إلى احترام النظام الدستوري والعودة إلى العقل للخروج السريع من الأزمة، مذكّرة في هذا الصدد أن صندوق الاقتراع وحده هو السبيل للوصول إلى السلطة.