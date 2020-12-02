الحمراوة يصطدم بالكناري والسياسي في رحلة محفوفة المخاطر إلى العاصمة

تجري أمسية الغد مباريات الجولة الثانية من الرابطة الأولى لكرة القدم والتي سوف تتميز بمباراة قوية تجري وقائعها على ملعب أحمد زبانة الذي سيكون مسرحا للقاء مولودية وهران وشبيبة القبائل، أين تعول تشكيلة “الحمراوة” على كسب الزاد كاملا مستغلة عاملي الأرض والجمهور وبالتالي تحقيق اول انتصار في الموسم الكروي الجديد، رغم ان مهمة أشبال المدرب الفرنسي برنارد كازوني لن تكون سهلة أمام كتيبة “الكناري” التي تعوّل على تعويض تدارك تعثرها في الجولة الافتتاحية داخل القواعد أمام أهلي برج بوعريريج وتبحث عن الفوز في عاصمة الغرب الجزائري، أين تم ترشيح اللقاء أن يكون مثيرا على المستطيل الأخضر.

في المقابل، يستقبل نادي بارادو ضيفه شباب قسنطينة على ملعب الدار البيضاء وهو يعول على تحقيق اول فوز في البطولة الوطنية، أين تمكّن النادي العاصمي من العودة بالتعادل في الجولة الفارطة من التنقل الذي قاده لملاقاة سريع غليزان، وبالتالي يعول اللاعبين على كسب أول ثلاث نقاط في الموسم، ويعول من جهتهم أشبال المدرب عبد القادر عمراني على تدارك تعثرهم داخل الديار أمام وداد تلمسان من خلال العودة بنتيجة ايجابية من العاصمة.

بينما يخوض جمعية عين مليلة واتحاد بلعباس لقائهما الأول هذا الموسم بعد تأجيل مباراتيهما أمام شباب بلوزداد ومولودية الجزائر على التوالي، أين يلاقي “لاصام” ضيفه نجم مقرة في مباراة مثيرة إذا علمنا أن الأول يعول على عدم تضييع فرصة خوضه اللقاء بميدانه دون الحفاظ على الزاد كاملا أمام تشكيلة تتميز بمعنويات عالية عقب انتصارها الصعب أمام جمعية الشلف، بينما تجد “المكرة” نفسها أمام تنقل صعب لملاقاة أهلي البرج المنتشي بتعادل من تيزي وزو.

عيشة ق.

برنامج المباريات

14:00 جمعية عين مليلة / نجم مقرة

14:00 أهلي برج بوعريريج / اتحاد بلعباس

15:00 نادي بارادو / شباب قسنطينة

16:00 مولودية وهران / شبيبة القبائل