الحماية المدنية: 2178 تدّخل خلال 24 ساعة الأخيرة

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 413

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، 2178 تدخل عبر عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن التدخلات شملت حوادث المرور، الحوادث المنزلية، التطهير، وحراسة الشواطئ.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 131 تدخل من أجل عدة حوادث مرور عبرالولايات، وخلّفت وفاة 03 أشخاص وإصابة 158 أخرين

بجروح.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية الوادي بوفاة شخص وإصابة 02 اخرين بجروح اثر 03 تدخلات في حوادث المرور .
أما في ما يخص جهاز حراسة الشواطئ و الاستجمام، قام أعوان الحراسة بـ391 تدخل، ما سمح بإنقاذ 330 شخص من الغرق.

حيث قدمت الإسعافات لـ 104 شخص أخر في عين المكان وتم تحويل 16 شخص الى المصالح الاستشفائية.

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