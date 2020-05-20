الحماية المدنية تقوم بـ307 عملية تحسيسية و526 عملية تعقيم خلال 24 ساعة

قامت وحدات الحماية المدنية بـ 307 عملية تحسيسية لوقاية المواطنين من تفشي فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، فإن وحداتها قامت ايضا بـ 526 عملية تعقيم عامة مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع على المستوى الوطني.

وأشارت المديرية أنه تم تخصيص لهتين العمليتين 1656 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 169 سيارة إسعاف و271 شاحنة.

بالإضافة إلى وضع أجهزة امنية لتغطية 5 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي عبر 3 ولايات بالجزائر، خنشلة وتمنراست.