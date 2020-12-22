الحماية المدنية تسجل أكثر من 19 ألف تدخل من 13 و19 ديسمبر

سجّلت وحدات الحماية المدنية 19625 تدخل، خلال فترة بين 13 و19 ديسمبر، على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخماد الحرائق.

وذكر بيان الحماية المدنية، أن من بين هذه الحوادث تم تسجيل 12313 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي.

وتم من خلال هذه التدخلات إسعاف وإجلاء 12104 جريح مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

وبخصوص حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ1492 تدخل من أجل 849 حادث مرور.

وأدت هذه الحواث إلى وفاة 19 شخصا وجرح 947 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وسجلت الحماية أثقل حصيلة في غليزان،بوفاة شخصين وجرح 23 آخرين تم إسعافهم،وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 15 حادث مرور.

وقامت الوحدات بـ688 تدخلا سمح بإخماد 413 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

وخلال نفس الفترة، قامت وحداتنا في مجال العمليات المختلفة بـ5132 تدخل لتغطية 4506 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.