الحماية المدنية تدعو إلى الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية المرتقبة

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، للحيطة والحذر، تبعا للنشرية الجوية الخاصة والمتعلقة بتساقط الأمطار والتي تصل إلى 40 ملم في بعض المناطق في 20 ولاية.

كما طالب المديرية العامة كافة المواطنين بالرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر لتفادي وقوع ضحايا جراء الفيضانات أو السيول الجارفة وإتباع الإرشادات و النصائح، وذلك من خلال تنظيف البالوعات والمجاري عودم ترك مخلفات مواد البناء عشوائيا في الشارع.

كما شددت على عدم المغامرة بقطع السيول راجلا أو السباحة في مجرى السيول، بالإضافة إلى تفادي قطع السيول بالسيارات، فقوة السيول لا يجابيها شيء والابتعاد عن الوديان و حواف الأودية.

وطالبت الأولياء بمراقبة أولادهم وعدم التواجد بالوديان أو السباحة فيها أو في البرك المائية والسدود، بالإضافة إلى عدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور ورافقة الاولاد لاسيما الصغار للذهاب للمدارس.