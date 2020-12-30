الحماية المدنية بغليزان تشرف على توليد إمراتين بنجاح

أشرف طاقم سيارتي إسعاف لوحدتي الحماية المدنية لدائرة جديوية ودائرة سيدي امحمد بن علي، اليوم، على توليد سيدتين وإنقاذ حياتهما وحياة طفليهما بعد تدخلهما بنجاح وفي الوقت المناسب.

وأفاد بيان لخلية ابإتصال للحماية المدنية لولاية غليزان ان طاقم سيارة اسعاف لزحدة التدخل لداىرة جديوية اشرف صباح اليوم على الساعة 10 و 20 د لمساعدة إمرأة تبلغ من العمر 28سنة على الولادة بإنجابها رضيع من جنس ذكر حيث نجحت العملية في ظروف جيدة وتم تحويلها إلى مصلحة الولادة بعيادة جديوية.

ومن جهتها تدخلت الوحدة الثانوية سيدي امحمد بن علي على الساعة 20 سا و 07 د لأجل الاشراف على عملية ولادة وهذا بدوار اولاد زكري بلدية مديونة حيث تم الاشراف على عملية التوليد بالسيارة التي كانت تقل المرأة الحامل وهي متوقفة بحافة الطريق.

وتم اكمال عملية التوليد وقطع الحبل السري بداخل سيارة الإسعاف بنجاح وتحويل الأم 36 سنة رفقة المولود ( جنس انثى ) الى العيادة المتعددة الخدمات مديونة في صحة جيدة.

أمين بن لزرق