الحل في القضاء على آثار بن غبريط

قال رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بوجمعة محمد شيهوب، أمس، أن نقابته تؤمن بالفعل لا بالقول، لأنها تتعامل بناءا على مع ما يحصل في الميدان، وليس بناءا على تصريحات الوصاية، معتبرا أن كلام وزير التربية، محمد واجعوط، لغاية اللحظة جميل وطموحاته أجمل، خاصة فيما يخص القضاء على الممارسات القديمة، والإصلاح العميق للمنظومة التربوية، لكن للأسف لم نرى له أثرا في الواقع، مشيرا أن نقابته جديدة التأسيس، على سبيل المثال لا الحصر، قد طالبت بمقر لمزاولة نشاطها إلى جانب مطالب أخرى، لكن لغاية اللحظة لم تتلقى إجابة لا بالسلب ولا بالإيجاب، قس إلى ما أبعد من ذلك.

التخوف من ” ممتحنين المصابين بكورونا”

هذا وتوقع شيهوب في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أن يتم تسيير امتحانات نهاية السنة في الأيام المقبلة بشكل عادي، لافتا أن المشكل الوحيد الذي يؤرق الجميع هو رصد أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كوفيد-19 بين الممتحنين في البكالوريا، على غرار شهادة التعليم المتوسط التي تعد اختيارية، والتي من المتوقع أن يكون عدد الممتحنين فيها قليل بالمقارنة مع مجتازي شهادة البكالوريا، معتقدا في السياق نفسه، أن المشكل أن السلطات المعنية لا تمتلك الإطارات الكافية لضمان رعاية صحية ونفسية للتلاميذ المصابين، في حال وجدوا بأعداد كبيرة، لأن “الباك” حسبه امتحان مصيري لمشوار 14 سنة من الدراسة، مقارنة مع غيره من الامتحانات الأخرى، ما يهدد بانهيار نفسية التلميذ المصاب في حال وجد.

مقترحات للدخول الاجتماعي المقبل

كما أشار المتحدث، على صعيد متصل، أن الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، قد ألقت بضلالها على قطاع التربية، مثله مثل غيره من القطاعات الأخرى، موضحا أن الوزارة الآن تحضر للامتحانات الأهلية والبكالوريا لا شيء آخر، كاشفا في السياق ذاته، أنه قد بلغه من مصادر مطلعة، أن واجعوط قد شكل لجنة وزارية، لتقديم مقترحات للدخول الاجتماعي المقبل، وقد قدمت له هذه المقترحات من غير إشراك أي من الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى هذا تم إلغاء مسابقات التوظيف و اعتماد القوائم الاحتياطية، مما يؤكد على حد قوله أن “الأحداث الأخيرة لا تجزم إن كان الوزير يحاول محو آثار تركة بن غبريط، أو يستمر في ترسيخها، خاصة ما تعلق بالكتب المدرسية التي أثارت مواد الهوية جدلا في الفترة السابقة، مستغربا بالمناسبة، كيف تم طبعها مؤخرا وتوزيعها على مديريات التربية، بنفس المحتوى دون أدنى تعديل يذكر، مضيفا أنه يتوقع أن تقوم السلطات العليا خلال مجلس الوزراء أو غيره، بمناقشة مثل هذه المقترحات المصيرية التي ستحدد ملامح الدخول الاجتماعي المقبل، في ظل كورونا وما بعدها، والتي تتعدى صلاحيات الوزارة.

الوضع سيكون مفتوح على جميع الاحتمالات

في حين، ذكر رئيس التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية سابقا، خلال حديثه مع “الوسط”، أن الوزير وعدهم في اجتماع جمعه بهم أواخر جوان الفارط، بعقد لقاء ثنائي بينهم، لطرح انشغالاتهم ومناقشة مطالبهم المطروحة، لكن لغاية اللحظة لم يفي بوعده، منوها بالمناسبة أن الأمور إن بقيت على حالها، ولم تقم الوزارة بفتح حوار عميق وشامل، خاصة بالنسبة للأساتذة المتعاقدين وأساتذة التعليم الابتدائي المتضررين بشكل كبير من سياسة بن غبريط ، فإن الأمر ينظر حسبه، بدخول اجتماعي ملغم ومثقل بتداعيات كورونا، خاصة أن الأساتذة متذمرون ومفلسون، وسيطالبون حسبه لا محال بحقوقهم المادية المهضومة، في إشارة منه أن الوضع سيكون مفتوح على جميع الاحتمالات.

أما فيما يخص ملف مراجعة المنظومة التربوية ككل، فقد أفصح شيهوب أن واجعوط قد سلمهم مشروع إعادة هيكلة المنظومة التربوية، لتقديم اقتراحاتهم مثلهم مثل باقي النقابات الأخرى، كما وعدهم بمناقشة كل التفاصيل التي تشوبه قبل الإعلان النهائي عنه، مؤكدا أن المشروع عندما يرى النور، سيتضح كل شيء، .

مريم خميسة