الحل في التكوين والمناطق الصناعية، وإزالة السوق

أكد مستشار الاستثمار محمد سعيود أن النهوض بالاقتصاد الوطني يرتكز أساسا على التكوين المهني،جاهزية المناطق الصناعية،و إزالة السوق الموازية .

وأوضح ذات المتحدث خلال استضافته في منتدى يومية الوسط أن النهوض بالاقتصاد الوطني يرتكز على التكوين المهني، جاهزية المناطق الصناعية،و إزالة الأسواق الموازية لتحويل العملة و أشار مستشار التنمية أن الأخيرة أسباب رئيسية تقف حجر عثرة في وجه النمو الاقتصادي للجزائر.

كما أضاف سعيود أنه من أجل إنجاح المشاريع، لابد من إيلاء أهمية بالغة للدراسات وعامل الوقت عند إنجازها لأن الوقت هو المال كما يقول الأوربيون ودعا إلى معالجة الصعوبات الكثيرة التي تعترض أصحاب المشاريع في الجزائر نمن خلال الإجراءات البيروقراطية التي تسببت في عرقلة الاقتصاد الوطني وهروب الكثير من الشباب من أصحاب المشاريع وغيرهم إلى الخارج.

وقال ذات المتحدث ،أنه في الجزائر لا يعطون الوقت أهمية بالغة ، بالرغم أنه من أجل أن ينجح المشروع أي كان علينا أن نراعي عامل الوقت خصوصا في ظل تراجع قيمة الدينار وألح ذات المتحدث أن عامل الوقت الذي يبقى مهملا في بلادنا هو الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد

كما أكد محمد سعيود على أهمية الاستثمار في المجال الاقتصادي الذي يعتمد بدرجة أولى على توفير المناطق الصناعية الجاهزة بعيدا عن ظاهرة البيروقراطية التي تتسبب في عزوف ورحيل العديد من المستثمرين.

وأشار إلى أن تسهيل الاستثمار من خلال إنشاء مناطق صناعية جاهزة بدلا من منح قطع أرضية للمستثمرين وتركهم يعانون الأمرين لسنوات من أجل تنفيذ مشروعهم قبل أن يجبرهم على التراجع عن ذلك، لافتا إلى أن كثيرا من دول العالم بما فيها الدول الأفريقية ، تلجأ إلى توفير مناطق صناعية جاهزة للمستثمرين الذين لا يجدون بعدها أي مبرر لعدم مباشرة استثماراتهم.

وشدد ذات المتحدث ،على ضرورة القضاء على السوق السوداء خصوصا في بيع العملة الصعبة لأنها أحد الأسباب المعرقلة للاستثمار وتطور الصناعة الوطنية، لكن للأسف لم تكن هناك إرادة سياسية للقضاء على ذلك.

ومن جهة أخرى و بخصوص أهم ما يجب أن يتضمنه قانون المالية التكميلي لترجمة الإرادة السياسية الحالية وتنفيذ التزامات الرئيس حول الاستثمار،قال سعيود أنه يجب إعادة النظر في النظام الجبائي مشيرا أن الأخير عندنا غير مستقر ومعقد وهو نظام جبائي غير متوازن يعرف ضغطا كبيرا على فئة قليلة، في حين يجب توسيع القاعدة الجبائية، خاصة على المؤسسات”.

و بخصوص إصلاح المنظومة الاقتصادية رافع مستشار التنمية عبد الرحمان هادف في منتدى يومية الوسط، لأجل تشخيص كلي لميزانية الدولة ، بغية تنظيمها و تطهيرها ، و إعادة النظر في المنظومة المالية و البنكية و ذلك عبر اللجوء إلى الكفاءات لسن قوانين جديدة للوصول إلى نظام مالي منفتح.

وقال ضيف منتدى الوسط أن مخطط الحكومة جاء ناقصا، إذ لم يأت بأرقام أو بمخطط عملي ولم يذكر مصادر التمويل في ظل عجز الميزانية والخزينة، وذلك في ظل تهاوي أسعار النفط .

وقال الرئيس السابق لغرفة التجارة ،انه يجب تحديد ميكانيزمات تنفيذ المشاريع ومراقبة انجازها موضحا أن المخطط يحتاج خرائط تطبيقية في كل قطاع لتنفيذه في الآجال المسطرة.

ف.نسرين