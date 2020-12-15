الحلف المخزني الصهيوني و الرئيس تبون

بقلم: وداد الحاج

مالذي يجعل عضوا بارزا في حكومة الكيان الصهيوني يخصص حوارا لجريدة مغربية لمهاجمة الرئيس تبون ،و محاولة تشويه صورته باتهامه أنه غير معارض للتطبيع،لا يمكن فهم الخطوة خارج دائرة الحملة المركزة التي تأتي انتقاما من الرجل لمواقفه المعلنة حيال القضية الفلسطينية.

توقيت المقابلة مدروس بعناية ،كونه يأتي ساعات بعد الظهور المفاجئ للرئيس عبر تويتر ردا على الشائعات التي تواترت حول موته .

سيلجأ الصهاينة وهذا دأبهم لشحذ سكاكينهم لزرع الفتنة و رفع منسوب القلق لدى الرأي العام ،بتناغم مع بعض الغربان الناعقة التي باعت شرفها للمخابرات المغربية ولأجهزة أخرى.

ثمة ملاحظة أخرى أراها في غاية الأهمية أن الحلف الصهيوني المخزني لو تأكد من ضعف شوكة الجزائر وانهيار جيشها لما تردد للحظة في مهاجة الجزائر ،والاعتداء على حرمة ترابها الوطني،هذا التحالف لديه ما يكفي من المعلومات ليتأكد أن المؤسسة العسكرية تملك سلاح الردع و مؤهلة عملياتيا لكل الرهانات الميدانية.

في ظل هذه المعادلة يستند الجيش الوطني الشعبي لسند قوي متمثلا في التأييد الشعبي وفي احترافية أفراده ،والأيام القادمة ستكون حبلى بالأحداث في المنطقة مما يجعل اليد على الزناد عنوانا للمرحلة.