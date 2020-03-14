الحكومة و عفاريت سليمان

بعد أن بدأت في استفزازه ، بلكنة ممازح أروم إلى إخراج بعض الدرر من مكنوناته قلت له بأن جيله هو من ورطنا فيما نحن فيه ، و لا منة له علينا بالحرية ، كانت تجاعيد وجه تخفي بين ثناياه حكمة السنين زادتها حضرة بديهته و دهائه قوة . فقال لي : أسيدي ورونا الحكومة برك وينها عندها ربع عام و ما شوفناهاش! أين جيلك ؟

أفحمني فندمت على تجاسري البارد عليه و تذكرت أن الصورة الحقيقية لصفات المسؤول وشروط تولي المسؤولية لا تتضمن شهادة أكاديمية ولا نضال سياسي و لا خبرة و لا انتساب لجهة أو هيئة أو تنظيم ولا سيرة ذاتية في ثلاثة أوراق ولا أكثر من ذلك ولا أدنى .

صفات المسؤول لا تخرج عن اثنتين : القوة و الأمانة ، فالقوة تتجسد في القدرة على تنفيذ ما أوكل لك والأمانة تعكسها حسن رعاية ما بين يديك و تحت سلطتك . فالله عز وجل بدأ بذاته المقدسة وهو يحمل أعظم مسؤولية في الوجود وهي مسؤولية النزول بالوحي فوصف القائم بها وهو جبريل (بالقوي الأمين) ( ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أمين). ولم كنا أصحاب رهق و جدل زادنا الله مثالا عن مسؤولية بسيطة وهي رعي الغنم فوصف المسؤول عن رعييها بالقوي الأمين في قوله : ( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) فَحمِّل على ضوء هذا الوصف سيدنا موسى مسؤولية رعي الغنم لشعيب .

وثُبتت مجددا هاتين الصفتين في أعلى مسؤولية وهي الاستوزار بمناسبة تعيين عزيز مصر لسيدنا يوسف كوزير في قوله عز وجل : (وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ، فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ) .

إن كنتم من الجن او العفاريت فحتى هؤلاء لا يتحمل المسؤولية منهم إلا الأقوياء و الأمناء وها هو دليلي لكم: (قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ) . اخرجوا إلينا واقتحموا الشأن العام فلا نريد مسؤولا رابضا في مكتبه في مثل هذه الظروف الحساسة ، آم أنها بوادر فشل وجب استباقها بتعديل حكومي بوزراء لا ينزلون عن عفاريت سليمان ، واني لأجد ريحه لولا أن تفندون ..