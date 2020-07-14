الحكومة ستصدر قريبا قانون لحماية مستخدمي قطاع الصحة

كشفت الوزارة الأولى الثلاثاء في بيان لها انه سيتم قريبا اصدار نص قانون لتعزيز منظومة حماية كافة المستخدمين الطبيين, و شبه الطبيين و الاداريين وهذا فضلا عن النصوص التي تكرسها حاليا قوانين الجمهورية,

وجاء في بيان مصالح الوزير الأول, أنه لوحظ في الأسابيع الأخيرة تنامي الاعتداءات الجسدية و اللفظية ضد الاطقم الطبية و شبه الطبية و الادارية و المواطنين داخل بعض المستشفيات و المؤسسات الصحية مصحوبة في بعض الاحيان بأعمال تخريب تطال الممتلكات العامة و العتاد الطبي مشيرا أنه أمام هذا الوضع قرر رئيس الجمهورية تعزيز منظومة حماية الطاقم الطبي و شبه الطبي و الاداري بنص قانون يضاف إلى النصوص التي تكرسها قوانين الجمهورية و يهدف هذا النص, حسب المصدر نفسه, إلى حماية الطاقم الطبي من اي اعتداء أو عنف مهما كانت طبيعته و وسيلته و صاحبه بداخل المستشفيات و المؤسسات الصحية الأخرى بكامل التراب الوطني و هذا خلال ممارسة مهنته النبيلة في خدمة الأمة و في الاطار نفسه, تم توجيه تعليمات لوزير العدل حافظ الأختام و وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و قائد الدرك الوطني و المدير العام للأمن الوطني و كذا الولاة قصد اتخاذ كافة التدابير اللازمة, على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية و السيد الوزير الأول, للتطبيق الصارم للقانون والتنفيذ الفوري لأشد العقوبات ضد أصحاب هذه الخروقات. كما لوحظ أيضا, يضيف البيان, “التلاعب بالصور و نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و مختلف وسائل الإعلام والتي تمس بكرامة المرضى و عائلاتهم و كذلك بمهنية والسلامة المعنوية للطاقم الطبي مبرزا أن هذه الأفعال غير المقبولة التي تهدف إلى المس بأمن و سلامة الأشخاص و الممتلكات العامة و التي يسعى من خلالها مرتكبوها إلى ضرب مصداقية الخدمة العمومية في مجال الصحة والجهود والتضحيات المبذولة من طرف كافة مستخدمي القطاع الصحي, تعاقب عليها قوانين الجمهورية كما أكد البيان أن هذه الأعمال الغريبة و المرفوضة من طرف مجتمعنا أضحت تأخذ أبعادا أخطر في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد و الذي يتعين خلاله توجيه وتركيز كافة الجهود نحو التكفل بالمرضى و الحماية الصحية لمواطنينا أمام جائحة فيروس كورونا المستجد

ب.ع