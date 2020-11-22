الحكومة حريصة على السلامة الصحية للمواطن

أفاد الوزير الأول، عبد العزير جراد، أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، تؤكد حرص الحكومة على السلامة الصحية للمواطن.

وقال، اليوم الأحد، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الحملة الوطنية للتشجير “فليغرسها” لقت صدى إيجابيا بجميع الولايات.

وتحدث جراد عن مباشرة الحكومة والسلطات المحلية حملة وطنية لتلقيح كُل المسنين والمصابين بأمراض مزمنة ضد الأنفلونزا الموسمية.

وأشار أنها مبادرة تؤكد تضامن الحكومة وحرصها الدائم للعمل من أجل الوقاية والسلامة الصحية للمواطن.

وانطلقت اليوم الأحد بدار الأشخاص المسنين بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة حملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية.

وانطلقت الحملة تحت اشراف وزارتي التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة والصحة والسكان واصلاح المستشفيات.